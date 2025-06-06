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Гений или Бог: тайны создателя мозаичного дворика в Петербурге

Опубликовано: 6 июня 2025 09:03
Мозаичный дворик
Гений или Бог: тайны создателя мозаичного дворика в Петербурге
Городовой ру

Заслуженный художник создал студию в Петербурге, которая создала необычное арт-пространство.

В самом сердце Санкт-Петербурга, на улице Чайковского спрятался настоящий маленький арт-оазис — Мозаичный дворик. На первый взгляд, это просто дворик, но стоит заглянуть внутрь, и вы попадаете в сказочный мир, где стены, лавочки, скульптуры и даже фонтан переливаются всеми цветами радуги, сложенные из тысяч маленьких кусочков мозаики. Это яркое украшение создано художником Владимиром Лубенко, жизнь которого очень неоднозначна.

История дворика

Все начинается с 1984 года, когда Владимир Лубенко, заслуженный художник России и педагог, открыл неподалеку свою авторскую школу — Малую академию искусств.

Он хотел не просто учить детей рисовать, но и создавать вокруг них атмосферу вдохновения и гармонии. Тогда и родилась идея превратить унылый, запущенный двор обычного жилого дома в настоящий музей под открытым небом, который Лубенко назвал «Санкт-Петербург — Олимп культуры».

Вместе с учениками художник начал оформлять двор мозаикой, используя самые простые материалы — осколки керамической плитки, цветное стекло и смальту. Так из обычного городского пространства родился яркий, живой и необычный арт-объект, который стал не просто украшением, а местом для творчества, встреч и вдохновения.

За почти 40 лет работы здесь появилось более 600 квадратных метров мозаичных панно, скульптур и даже цветомузыкальный фонтан «Мать и дитя».

Кто такой Владимир Лубенко

Владимир Васильевич Лубенко — не просто художник. Родился он в Краснодаре в 1942 году, окончил художественное училище, а затем Ленинградскую Академию художеств. Помимо живописи и мозаики, он был философом и педагогом.

После клинической смерти, которую он пережил после падения с окна, Лубенко утверждал, что получил особое знание — «Стержневую Истину», которую стал распространять через свое искусство и учение.

В Малой академии искусств дети не просто учились рисовать, там им прививали особое мировоззрение. Есть версия, согласно которой ученики воспринимали Лубенко как пророка или даже божество, сообщает КП. Якобы в школе были свои ритуалы, запреты и строгие правила поведения, но официального подтверждения этим фактам нет.

После гибели сына Лубенко даже было расследование, так как было подозрение в доведении до самоубийства. Юноша выпал из окна 7 этажа. Также учителя обвиняли в растлении несовершеннолетних, но судебного разбирательства не было. Лубенко умер, а школа преобразована в муниципальный центр.

Что представляет собой дворик сегодня

Сегодня Мозаичный дворик — это не только музей под открытым небом, но и живое пространство, где проходят интерактивные экскурсии, театрализованные квесты и творческие мастер-классы для детей и взрослых.

Вся мозаика здесь — это не просто картинки, а целые истории, символы и философские послания, объединяющие разные культуры и эпохи. Среди фигур часто встречаются люди, ангелы, львы — все они словно охраняют этот маленький волшебный мир. Фонтан «Мать и дитя», открытый уже после смерти Лубенко в 2016 году, стал одним из главных символов двора.

Ученики и последователи художника продолжают развивать и поддерживать дворик, сохраняя дух и идеалы Учителя. Малую академию искусств преобразовали в муниципальный центр, где по-прежнему учат живописи и проводят культурные мероприятия, а мозаичный дворик остается любимым местом отдыха и вдохновения для многих петербуржцев и гостей города.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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