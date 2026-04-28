Геннадий, Вера и штраф на 10 миллионов: нейросеть взялась за стены и кадры Петербурга

Нейросеть «Городовой» стала частью Петербурга.

Петербург стремительно превращается в город будущего, где за порядком и кадрами следят роботы. Пока мы гуляем по улицам, нейросети уже вовсю выписывают штрафы и решают, кто будет работать в городском правительстве.

«Всевидящее око» на дорогах

На улицах города работают мобильные комплексы «Городовой». Это специальные машины с камерами и искусственным интеллектом. Они ездят по дворам и проспектам, сканируя фасады домов.

Их главная цель — незаконные граффити. Нейросеть мгновенно замечает рисунки и надписи там, где их быть не должно.

Только за первую половину апреля такие «умные» машины помогли собрать штрафов почти на 10 миллионов рублей.

У владельцев есть две недели

Система работает честно, но строго. Сначала собственнику здания (например, управляющей компании или владельцу бизнес-центра) присылают требование: «Уберите рисунок».

На то, чтобы закрасить художества, дают две недели. Спустя 14 дней «Городовой» проезжает по тому же маршруту снова.

Если граффити всё еще на месте, система фиксирует нарушение повторно, и владельцу прилетает солидный штраф.

В этот раз попались 120 собственников, на зданиях которых были графити, сообщили в пресс-службе ГАТИ Петербурга.

Штрафы за ненадлежащее содержание фасадов в Петербурге немаленькие. Для юридических лиц один «рисунок» может стоить от 100 до 300 тысяч рублей.

Именно поэтому общая сумма штрафов так быстро доползла до 10 миллионов.

Чиновников теперь ищут «Геннадий» и «Вера»

Нейросети добрались и до кабинетов Смольного. Теперь отбором кандидатов на государственную службу занимаются программный робот «Геннадий» и нейросеть «Вера».

Раньше кадровики вручную просматривали сотни резюме, тратя на это недели. Теперь процесс выглядит так:

Чиновники задают параметры (образование, опыт, навыки). ИИ-помощники мгновенно просеивают тысячи анкет. Роботы создают «воронку» из самых подходящих кандидатов.

Использование ИИ в подборе кадров исключает «человеческий фактор» и личные симпатии на первом этапе. Роботу все равно, чьим знакомым является кандидат — он смотрит только на реальный опыт и знания.

Пока систему тестируют, но эксперты уже дали ей высокую оценку. Похоже, скоро фраза «ваше резюме рассмотрит робот» станет обыденностью для петербургских госслужащих.