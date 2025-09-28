Гид по покупке зимних вещей: приемы модниц, помогающие выглядеть как с иголочки

Зима только на носу, и месяцы холодов лишь маячат на горизонте, но лучше готовиться уже сейчас.

Самое время продумать свой гардероб и вложиться в вещи, которые не только защитят от мороза, но и подчеркнут стиль. Мы собрали для вас подсказки: что выбрать, чтобы выглядеть модно и не замёрзнуть, а также как ухаживать за покупками, чтобы они прослужили дольше.

Пуховики

Классика зимнего гардероба. Выбирайте модели с натуральным утеплителем, влагозащитой и широкой простёжкой. Такой пуховик будет тёплым, практичным и универсальным.

Многослойность

Тренд «капусты» всё ещё актуален. Комбинируйте лонгсливы, джемперы, жилеты и объёмные куртки. Добавьте аксессуары – и у вас готов модный и функциональный образ.

Аксессуары

Шарфы, варежки, шапки-бини и даже балаклавы завершат аутфит. Главное правило – сочетать цвет и фактуру с основной одеждой, передает портал Mono-stil.

Шубы и дублёнки

Эти вещи всегда вне времени. Дублёнка на овчине или шуба с анималистичным принтом прослужат несколько сезонов подряд, а смотрятся они и женственно, и дерзко одновременно.

Трикотаж

Натуральные материалы – залог комфорта. Объёмные джемперы и трикотажные брюки отлично впишутся в капсулу: удобно, тепло и стильно.

Обувь

Зимние сапоги должны быть на толстой подошве, лучше из натуральной кожи или замши. Попробуйте жокейский стиль или ковбойские сапоги – это и тренд, и практичность.

Детали

Ремни, сумки и головные уборы сделают образ законченным. Иногда именно мелочь задаёт настроение целого комплекта.

Зимой главное – тепло и удобство, но это не значит жертвовать стилем. Подойдите к выбору одежды с умом, и морозы точно не застанут врасплох.