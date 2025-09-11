От Волхова до Мандроги: три места недалеко от Петербурга, которые стоит посетить

В выходной можно собрать рюкзак, взять фотоаппарат и отправиться открывать неизведанные уголки рядом с Петербургом.

Иногда для отдыха не нужно далеко уезжать — достаточно сесть на электричку и через пару часов оказаться в спокойном месте, где природа, история и культура.

Ленинградская область скрывает интересные уголки, где почти нет туристов и можно отдохнуть от городской суеты.

Если Петергоф и Выборг уже знакомы, то пора открыть что-то новое.

Волхов и его легендарная гидроэлектростанция

Волхов — это не просто город, а место с уникальной историей. Здесь стоит первая крупная гидроэлектростанция России — Волховская ГЭС, построенная почти сто лет назад.

Ее проект разработал инженер Генрих Графтио еще в начале XX века. ГЭС сыграла большую роль даже во время блокады Ленинграда — по дну Ладожского озера проложили кабель, и станция снабжала город.

Сегодня Волховская ГЭС — памятник инженерной мысли и действует без сбоев с 1926 года. Экскурсии сюда позволяют пройтись по машинному залу, посмотреть шлюзы и плотины, узнать много интересного.

Также стоит заглянуть в музей в доме инженера Графтио, где собраны личные вещи, фотографии и даже старинный автомобиль, сообщают Прогулки по Санкт-Петербургу.

Приморск — море и старинная кирха

Этот тихий городок на берегу Финского залива имеет богатую историю, уходящую в эпоху неолита.

В Средние века здесь проходил важный торговый путь из варяг в греки, а смена владений от Швеции к России оставила следы в архитектуре.

Главная достопримечательность — кирха Святой Марии Магдалины, построенная из местного гранита в начале XX века. Внутри сейчас работает краеведческий музей.

Еще одна необычная точка — причал «Стакан», бетонная конструкция в форме трубы, где испытывали первый в мире атомный ледокол «Ленин», пишет КП.

Деревня Мандроги — купеческий стиль и традиции

Мандроги — это уникальное место, где собрано много деревянных изб XIX века, привезенных из разных регионов и аккуратно восстановленных.

Здесь можно познакомиться с ремеслами — резьбой по дереву, гончарным делом и вышивкой. Для детей и взрослых открыты мастерские, где можно попробовать себя в этих занятиях.

В Мандрогах работает музей водки, винная лавка и даже традиционная русская баня.