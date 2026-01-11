Городовой / Город / На Елагином острове всплыла пушистая сенсация: кто пугает белок и почему местные жители в восторге
На Елагином острове всплыла пушистая сенсация: кто пугает белок и почему местные жители в восторге

Опубликовано: 11 января 2026 20:58
 Проверено редакцией
Городовой ру

На Елагином острове очевидцы обнаружили небольшого хищного зверя, вызвав интерес у специалистов и горожан.

В Санкт-Петербурге на территории Елагина острова появилась лесная куница — небольшой хищник, внешне напоминающий кошку.

Животное питается преимущественно грызунами, поэтому местным белкам стоит проявить осторожность. О появлении зверька рассказал биолог Павел Глазков, который поделился информацией в одном из каналов в социальной сети.

По словам эксперта, куница неотказно ест не только мясо, но и любит лакомиться ягодами и медом. Такое пристрастие к сладкому делает её угрозой для диких пчёл.

Биолог добавил, что именно эта ловкая охотница дала название целому отдельному семейству млекопитающих.

В состав этого семейства, помимо куницы, входят речная выдра, барсук, росомаха, горностай, норка, хорь и ласка. Все они обладают схожими чертами образа жизни.

Большую часть года куницы живут в одиночестве, но с приближением второй половины зимы наступает брачный сезон, и тогда они начинают искать пару.

Юлия Аликова
