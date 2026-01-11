На Елагином острове всплыла пушистая сенсация: кто пугает белок и почему местные жители в восторге

В Санкт-Петербурге на территории Елагина острова появилась лесная куница — небольшой хищник, внешне напоминающий кошку.
Животное питается преимущественно грызунами, поэтому местным белкам стоит проявить осторожность. О появлении зверька рассказал биолог Павел Глазков, который поделился информацией в одном из каналов в социальной сети.
По словам эксперта, куница неотказно ест не только мясо, но и любит лакомиться ягодами и медом. Такое пристрастие к сладкому делает её угрозой для диких пчёл.
Биолог добавил, что именно эта ловкая охотница дала название целому отдельному семейству млекопитающих.
В состав этого семейства, помимо куницы, входят речная выдра, барсук, росомаха, горностай, норка, хорь и ласка. Все они обладают схожими чертами образа жизни.
Большую часть года куницы живут в одиночестве, но с приближением второй половины зимы наступает брачный сезон, и тогда они начинают искать пару.
