Глава Тосненского Энергонадзора в наручниках ФСБ: миллионные взятки рухнули

Олег Береснев, возглавлявший отдел по государственному энергетическому надзору в Тосненском районе, был задержан сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пресс-служба силового ведомства официально подтвердила этот факт. По версии следствия, чиновник получил взятку в размере 3 миллионов рублей за оформление разрешений на эксплуатацию энергетических и тепловых объектов.
В отношении Олега Береснева возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за получение взятки. Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Проводятся необходимые следственные и оперативные действия.
В пресс-службе добавили:
«В настоящее время решается вопрос об избрании Бересневу О.А. меры пресечения. Проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий».
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».