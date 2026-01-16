Городовой / Город / Глава Тосненского Энергонадзора в наручниках ФСБ: миллионные взятки рухнули
Глава Тосненского Энергонадзора в наручниках ФСБ: миллионные взятки рухнули

Опубликовано: 16 января 2026 04:30
 Проверено редакцией
Глава Тосненского Энергонадзора в наручниках ФСБ: миллионные взятки рухнули
Глава Тосненского Энергонадзора в наручниках ФСБ: миллионные взятки рухнули
Городовой ру

Олег Береснев, возглавлявший отдел по государственному энергетическому надзору в Тосненском районе, был задержан сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пресс-служба силового ведомства официально подтвердила этот факт. По версии следствия, чиновник получил взятку в размере 3 миллионов рублей за оформление разрешений на эксплуатацию энергетических и тепловых объектов.

В отношении Олега Береснева возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за получение взятки. Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Проводятся необходимые следственные и оперативные действия.

В пресс-службе добавили:

«В настоящее время решается вопрос об избрании Бересневу О.А. меры пресечения. Проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
