Почему в СССР продавали сыр с пластиковыми цифрами внутри

Советские продукты считались очень качественными и вкусными. Те, кому довелось их попробовать, утверждают, что современные аналоги и рядом не стояли. Чего стоила докторская колбаса натурально-розового цвета, которая пахла так, что до дому ее донести было сложно. Слюнки текли. Да и сыр не уступал по вкусовым качествам. Производился он безо всяких заменителей молочных жиров, был ярко-желтым, ароматным. А детям сколько радости было от принесенного домой мамой уголочка, отрезанного от сырного круга продавщицей. Ведь в нем малышня искала аналог нынешнего киндер-сюприза, небольшие пластмассовые циферки.

Их пробовали на зуб, удостоверялись, что несъедобно, а потом берегли пуще зеницы ока. У особо бережливых скапливалась целая коллекция, по которой можно было изучать счет и таблицу умножения, если разложить все по порядку на кухонном столе. А вот для чего в сыре эти циферки, порой не знали не то что дети, но и родители. Да и незачем было интересоваться. Если они там есть, значит так положено.

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Разберемся, откуда же брались "двойки", "семерки" и другие пластиковые фигурки в сыре. На самом деле, они были необходимы производителям по тем временам. Это сегодня существуют цифроые технологии маркировки готовых продуктов, а тогда обходились подручными средствами. По цифрам остлеживали, к какой партии принадлежит тот или иной кусок сыра. По ним же выявляли возможный брак в пределах одной разновидности. Он на прилавки попасть был не должен. Все строго контролировалось. Зато сегодня в супермаркетах порой можно встретить сыры с чудесной пышной плесенью, даже если изначально она там не предусматривалась. Продавцы не особо следят даже за просрочкой.

Раскроем и еще один секрет. Пластиковые цифры, на самом деле, были сделаны из казеина. Это сложный белок, изготовленный из того же молока. То есть формально, вещество съедобное. Те, кто умудрился разжевать и проглотить цифры, сейчас живы и здоровы, животами не мучаются. Но всё же есть их было нежелательно. Все же материал считается пищевым аналогом пластика, и никаких питательных веществ в нем точно нет.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru