Глобальное потепление «континентализирует» Россию: рекорды тепла в Петербурге и сдвиг зимы на 500 км

Опубликовано: 1 апреля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Март стал рекордсменом по теплу в этом году.

Изменения климата в России уже стали следствием глобального потепления, из-за которого климат приобрел резко континентальный характер, сообщил РИА Новости глава Российской академии наук Геннадий Красников.

Он отметил, что потепление очевидно и не вызывает сомнений. Климат изменился, став резко континентальным — участились тайфуны и другие стихийные бедствия вроде ураганов и штормов, что связано с потеплением.

Полоса похолодания в северных районах сместилась примерно на 500 км севернее.

Красников уточнил, что такой климат характеризуется большими температурными колебаниями и меньшим количеством осадков по сравнению с традиционно континентальным, типичным для большинства регионов страны.

Эксперт добавил, что доля человеческой деятельности в этих процессах пока неясна, возможны и другие факторы. Нужно глубже исследовать, перешагнула ли планета точку невозврата для возврата к прежнему природному балансу.

К 30 марта 2026 года март в Санкт-Петербурге установил рекорд тепла за всю историю метеонаблюдений: средняя температура составила +4,6 °C, превысив предыдущий максимум 2007 года на 1 градус.

Автор:
Юлия Аликова
Город
