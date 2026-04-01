Глобальное потепление «континентализирует» Россию: рекорды тепла в Петербурге и сдвиг зимы на 500 км

Изменения климата в России уже стали следствием глобального потепления, из-за которого климат приобрел резко континентальный характер, сообщил РИА Новости глава Российской академии наук Геннадий Красников.
Он отметил, что потепление очевидно и не вызывает сомнений. Климат изменился, став резко континентальным — участились тайфуны и другие стихийные бедствия вроде ураганов и штормов, что связано с потеплением.
Полоса похолодания в северных районах сместилась примерно на 500 км севернее.
Красников уточнил, что такой климат характеризуется большими температурными колебаниями и меньшим количеством осадков по сравнению с традиционно континентальным, типичным для большинства регионов страны.
Эксперт добавил, что доля человеческой деятельности в этих процессах пока неясна, возможны и другие факторы. Нужно глубже исследовать, перешагнула ли планета точку невозврата для возврата к прежнему природному балансу.
К 30 марта 2026 года март в Санкт-Петербурге установил рекорд тепла за всю историю метеонаблюдений: средняя температура составила +4,6 °C, превысив предыдущий максимум 2007 года на 1 градус.