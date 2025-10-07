Глыба весом 1600 тонн и «алтарный камень»: какой след в истории Петербурга оставило 7 октября

История города на Неве в этот день сплетает воедино архитектурные замыслы, трагические происшествия и революционные решения.

Седьмое октября стало днем, отмеченным значимыми событиями: от закладки монументальных памятников до переломных моментов в политической истории.

1770: «Гром-камень» для памятника Петру I

В этот день на Сенатской площади начались работы по установке «Гром-камня» — гигантского гранита, доставленного из Лахты.

Этот монолит, изначально весивший около 1600 тонн, предназначался для основания памятника Петру I.

Путь «алтарного камня финских чернобогов», как позже назвал его Максимилиан Волошин, занял два года и составил 23 километра.

1910: трагедия на неделе воздухоплавания

Сотни петербуржцев собрались на Комендантском поле, несмотря на свирепствующую в городе эпидемию холеры, чтобы наблюдать полеты аэропланов в рамках Первой всероссийской недели воздухоплавания.

Однако зрелище обернулось трагедией: во время показательного полета погиб «всенародный любимец» Лев Макарович Мациевич, став первой жертвой авиационной катастрофы в Российской империи.

Очевидцы вспоминали, как Мациевич летел «в объятия смерти, и ничем его нельзя спасти».

1912: рождение Лермонтовского проспекта

Три улицы — Большая Мастерская, Могилевская и Ново-Петергофский проспект — были объединены в единую магистраль, получившую название Лермонтовский проспект.

1917: Ленин возвращается в Петроград в преддверии революции

Как сообщает panevin, в ночь на 7 октября Ленин нелегально переезжает из Выборга в Петроград. На следующий день он встречается с И. В. Сталиным, который вводит его в курс дел.

Сталин информирует Ленина о закрытом заседании Временного правительства, где было принято решение о переезде в Москву, о вывозе ценностей из Зимнего дворца и предписаниях об эвакуации промышленности.

Также обсуждается заседание Петросовета, оценившего действия Временного правительства как «намерение сдать Питер кайзеровской Германии».

Ленин, получив эту информацию, пишет письмо к конференции большевиков:

«Вывод ясен: надо признать, что революция погибла, если правительство Керенского не будет свергнуто пролетариями и солдатами в ближайшем будущем».

Оба лидера видели в действиях правительства Керенского стремление «рассеять революционные силы».

1945: парки Победы

В честь победы в Великой Отечественной войне, в рамках массового субботника, были заложены Московский и Приморский парки Победы.

Московский парк был заложен повторно, так как первое строительство завершилось в 1939 году, а во время войны карьер Кирпично-Пемзового завода, где расположилось пространство, использовался как крематорий.