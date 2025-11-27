Голод не тетка: как на улицах Руси кормились поколения до стритфуда

100 лет назад еда на улице стоила копейки, но какой она была?

В наше время поесть на ходу — дело привычное, зачастую связанное с ароматами лаваша, жареного во фритюре мяса и аппетитными бургерами.

Однако всего лишь столетие назад улицы Москвы также наполнялись дразнящими запахами еды — но это были ароматы свежих пирожков, горячего сбитня и, да, жареных мозгов в булке.

Это был русский стритфуд — явление, существовавшее задолго до появления фудтраков и кафе “на вынос”.

Городская жизнь бурлила: рабочие, извозчики, торговки — все находили возможность подкрепиться прямо на улице.

Меню того времени кардинально отличалось от сегодняшнего: гороховый кисель, гречневики, ароматные калачи и пряники, которые разносили коробейники — мелкие торговцы, предлагавшие свой товар в деревянных ящиках за спиной.

Интересно, что традиция уличной торговли едой уходит корнями в глубокую древность. Еще в Древней Греции уличные разносчики предлагали небольшие жареные рыбы, которые покупатели тут же и съедали.

Теперь же можно совершить экскурс в историю возникновения уличной еды на Руси.

От похлёбки к калачу: начало уличного общепита

Уличная еда в России начиналась не с изысков, а с насущной необходимости. В Средние века крестьяне, приезжавшие в города на заработки, ели где придется.

Первым подобием общественного питания можно считать “царские кухни” — места, где за милостыню предлагали горячую похлёбку с горохом и потрохами.

Это было сытно, дешево и доступно — по сути, первый стритфуд, предназначенный в основном для бедняков.

Позже появились ярмарки и корчмы, ставшие прообразами современных закусочных. Здесь путники могли согреться у очага, насытиться щами, кашей и запить все это горячим сбитнем.

Еду подавали в глиняных горшках, а чтобы сохранить тепло, зимой торговцы садились прямо на них — своеобразная “доставка с подогревом”.

Когда уличная еда стала делом

К XVIII веку уличная еда перестала быть исключительно уделом бедняков. Появились трактиры и кухмистерские — демократичные заведения, где можно было поесть быстро и без лишних церемоний.

В меню значились пельмени, каши, жареное мясо и рыба. Это был, по сути, первый русский “фастфуд”, только вместо подноса использовали жестяную миску, а доставку осуществляли мальчишки с котелками, разносящие обеды холостякам и чиновникам.

Однако настоящая уличная жизнь с ее неповторимым колоритом всегда кипела на ярмарках и площадях. Именно там рождался народный стритфуд — простая, но вкусная еда, которую можно было съесть прямо на ходу.

Москва XIX века: запах сбитня и хруст калачей

Представьте Москву времён Пушкина. Между Троицкими воротами и мостом дымятся шалаши и печи. Сбитенщики звенят своими баклагами, коробейники выкрикивают: «Горячие калачи!», а в гуще толпы мелькают лотки с гречневиками и сладкой патокой.

Город наполнен жизнью, запахами теста, пряностей, кваса — и это не просто выдумка. Ассортимент уличных торговцев впечатлял: от гречневых блинов и пирожков с мясом до сайки с осетриной и жареных мозгов, которые тогда считались деликатесом.

Пироги могли заменить полноценный обед, а горячий сбитень зимой служил русским аналогом современного латте. Даже “сладкая” уличная еда обладала особым характером: вяземские пряники, калужское тесто, сушёные груши на палочках.

От коробейников до фудтраков: эволюция вкуса

К середине XIX века уличная торговля стала почти полноценной профессией. Существовали даже “синие халаты” — продавцы более дорогого товара, и “серые халаты” — бюджетный вариант.

Чтобы начать торговать на улице, требовалось получить разрешение — специальную бляху.

Коробейники переносили по 15–20 кг товара на груди и плечах, а их голоса служили главным инструментом маркетинга. Они были пионерами в создании слоганов и кричалок, вроде «Калачи горячие, не вчерашние!» — в этом чувствуется истинная ДНК ярмарочной торговли.

Русский стритфуд не исчез — он лишь трансформировался. От похлёбки под навесом до картошки фри на Арбате.

И даже под влиянием западной, восточной и азиатской кулинарии, с появлением бургеров, пиццы, шаурмы и роллов, на улицах городов все еще можно найти пирожковые, блинные, пончиковые и другие аутентичные заведения, хранящие традиции уличной еды.