Голоса кумиров, руки мошенников: как «известные блогеры» обирают россиян

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали чаще сталкиваться с обманом, связанным с использованием имен популярных интернет-ведущих в мессенджерах. Представители управления по борьбе с киберпреступлениями сообщили, что мошенники обращаются к пользователям через такие приложения, как Telegram и WhatsApp, выдавая себя за известных блогеров. Они убеждают людей поучаствовать в якобы прибыльных инвестициях, требуют деньги на различные проекты или же предлагают поддержать несуществующие инициативы.
Злоумышленники часто сообщают о мнимой победе в конкурсах или розыгрышах, чтобы вызвать доверие. Для большей убедительности они используют стиль официальной переписки, а в профилях указывают имена, похожие на настоящие. Обычно сообщения построены так, что читателю создают ощущение срочности и оказывают на него психологическое давление.
В полиции рекомендуют не спешить реагировать на подобные обращения и проверять поступившую информацию при помощи официальных сайтов или знакомых контактов организации. Ведомство советует:
«Если приходит сообщение от ‘официального лица’ или известного канала, лучше перепроверить информацию через сайт организации или через знакомые контакты. Если сомневаетесь, не отвечайте и не переходите по ссылкам», — отметили правоохранители.