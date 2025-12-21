Городовой / Город / Голоса кумиров, руки мошенников: как «известные блогеры» обирают россиян
Голоса кумиров, руки мошенников: как «известные блогеры» обирают россиян

Опубликовано: 21 декабря 2025 13:36
Злоумышленники используют поддельные аккаунты популярных блогеров, чтобы мошенническим путём привлекать доверчивых пользователей к инвестициям или выманивать у них личные данные под предлогом выигрышей.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали чаще сталкиваться с обманом, связанным с использованием имен популярных интернет-ведущих в мессенджерах. Представители управления по борьбе с киберпреступлениями сообщили, что мошенники обращаются к пользователям через такие приложения, как Telegram и WhatsApp, выдавая себя за известных блогеров. Они убеждают людей поучаствовать в якобы прибыльных инвестициях, требуют деньги на различные проекты или же предлагают поддержать несуществующие инициативы.

Злоумышленники часто сообщают о мнимой победе в конкурсах или розыгрышах, чтобы вызвать доверие. Для большей убедительности они используют стиль официальной переписки, а в профилях указывают имена, похожие на настоящие. Обычно сообщения построены так, что читателю создают ощущение срочности и оказывают на него психологическое давление.

В полиции рекомендуют не спешить реагировать на подобные обращения и проверять поступившую информацию при помощи официальных сайтов или знакомых контактов организации. Ведомство советует:

«Если приходит сообщение от ‘официального лица’ или известного канала, лучше перепроверить информацию через сайт организации или через знакомые контакты. Если сомневаетесь, не отвечайте и не переходите по ссылкам», — отметили правоохранители.
Автор:
Юлия Аликова
Город
