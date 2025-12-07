Городовой / Общество / Горнолыжка без иллюзий: сколько на самом деле стоит неделя в Сочи или на Домбае для двоих
Горнолыжка без иллюзий: сколько на самом деле стоит неделя в Сочи или на Домбае для двоих

Опубликовано: 7 декабря 2025 10:00
лыжники
Горнолыжка без иллюзий: сколько на самом деле стоит неделя в Сочи или на Домбае для двоих
Фото: Городовой.ру

Не читайте рассказы о том, что можно потратить 20 тысяч. Развенчиваем мифы.

«Городовой» поинтересовался у учредителя туроператора Go Travel Натальи Ансталь, во сколько обойдётся недельный отдых на склонах Сочи или Домбая, ответ прозвучал как удар холодного горного ветра в лицо: меньше 100 тысяч рублей на двоих закладывать не стоит.

Эксперт была категорична — бюджет в 80–100 тысяч рублей это не прихоть, а необходимый минимум для поездки, включающей проживание, ски-пассы и базовые расходы.

Эта сумма, на первый взгляд, может удивить тех, кто привык считать российские курорты бюджетной альтернативой Альпам. Но, как пояснила специалист, экономить здесь нерационально — сезон диктует свои правила, а цены на подъёмники, аренду снаряжения и жильё у склонов давно сравнялись с мировыми трендами.

Ключевой фактор — сроки: пик сезона в разгар зимы или праздники могут сдвинуть планку ещё выше. Таким образом, планирование горнолыжного отдыха требует не только энтузиазма, но и трезвого финансового расчёта.

100 тысяч рублей — это не роскошь, а цена за возможность с комфортом покорять склоны, не думая о каждом потраченном рубле. И, кажется, это тот случай, когда сэкономить — значит испортить себе всё впечатление от долгожданной зимней сказки.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
