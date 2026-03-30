Город, который упоминал Гоголь в «Мёртвых душах»: на его гербе изображен черный рак – где находится и чем знаменит сегодня

Как выглядит самый колоритный город Тверской области

Весьегонск - самый северный город Тверской области. От областного центра так далеко, что до Вологодской и Новгородской областей можно добраться быстрее, чем до Твери.

Это тупиковая точка на карте железных дорог. Дальше рельсы не идут - только Рыбинское водохранилище, которое местные часто называют морем, и глухие леса.

История города

До революции Весьегонск был уездным городом. В нем стояло 750 домов, работала ярмарка, куда приезжали до 5 тысяч торговцев. Торговали из Москвы, Ярославля, Вологды и других городов. На прилавках можно было найти воск, мед, соль, рыбу, икру и сукно.

Все изменилось в 1940-х годах, когда началось строительство Рыбинского водохранилища. Старый Весьегонск попал в зону затопления. Город не исчез - его перенесли на новое, более высокое место. Дома разобрали и перевезли.

Многие деревянные здания спасли, но пришлось строить их проще: без балконов, резных крылец и мезонинов. Так Весьегонск начал жизнь с чистого листа, но на новом месте.

Население и национальный состав

Сейчас в городе живет около 6 тысяч человек. Это немного, поэтому и культурная жизнь скромная: музеи, библиотеки, храмы. Интересная деталь: примерно 20% жителей Весьегонского уезда раньше составляли тверские карелы.

Они пришли сюда в 17 веке и поселились рядом с русскими переселенцами из Ярославля и Костромы. Это смешение культур отразилось в местных говорах и названиях деревень, которые до сих пор можно встретить на картах.

Литературный след

Весьегонск упоминается в русской классике. Николай Гоголь включил его в список городов в поэме «Мертвые души». Там оно стоит в одном ряду с Царевококшайском (сейчас Йошкар-Ола) и другими провинциальными городами.

Для небольшого населенного пункта это редкое литературное признание.

Символы города

На гербе Весьегонска изображен черный рак на золотом поле. Пояснение простое: раков в местных водах когда-то было очень много. Их ловили и продавали, поэтому они стали природным символом этой территории.

Еще одна загадка - само название. Некоторые местные жители считают, что оно связано с древним племенем, которое когда-то жило здесь и потом растворилось в веках. Точного ответа нет, но это придает городу дополнительный смысл.

