Город на линии: 9 декабря Беглов выходит на прямой разговор с петербуржцами

Вечер 9 декабря станет временем проведения ежегодной прямой линии с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Начало онлайн-общения запланировано на 20:00. Как и прежде, горожане могут оставить свои вопросы либо через телефон 246-79-49, либо на странице главы города в социальной сети.
В нынешнем году главной темой обсуждения станет стратегический проект под названием «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Эта программа формировалась при непосредственном участии жителей города. По словам Александра Беглова, на встрече будет поднят вопрос о предстоящих изменениях, которые ожидают Петербург в ближайшем будущем.
— Обсудим, как будет меняться город в ближайшие годы. Жду ваши вопросы, — заявил губернатор.
Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на личной странице Александра Беглова в одной из популярных социальных сетей.