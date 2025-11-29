Городовой / Город / Город на линии: 9 декабря Беглов выходит на прямой разговор с петербуржцами
Город на линии: 9 декабря Беглов выходит на прямой разговор с петербуржцами

Опубликовано: 29 ноября 2025 21:51
Запланировано начало трансляции в 20:00.

Вечер 9 декабря станет временем проведения ежегодной прямой линии с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Начало онлайн-общения запланировано на 20:00. Как и прежде, горожане могут оставить свои вопросы либо через телефон 246-79-49, либо на странице главы города в социальной сети.

В нынешнем году главной темой обсуждения станет стратегический проект под названием «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Эта программа формировалась при непосредственном участии жителей города. По словам Александра Беглова, на встрече будет поднят вопрос о предстоящих изменениях, которые ожидают Петербург в ближайшем будущем.

— Обсудим, как будет меняться город в ближайшие годы. Жду ваши вопросы, — заявил губернатор.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на личной странице Александра Беглова в одной из популярных социальных сетей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
