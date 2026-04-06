Город, основанный в 1613 году: родина Замятина и "яблочная столица" России - что посмотреть

История и достопримечательности Лебедяни

Лебедянь - старинный город с населением чуть больше 20 тысяч человек. Расположился он на обоих берегах реки Дон, а его история началась еще в 1613 году. За четыре века город сохранил свой характер, хотя сегодня выглядит немного уставшим.

История города

Свое поэтическое название город, по одной из версий, получил благодаря лебедям, которые когда-то здесь водились в изобилии. Кроме того, Лебедянь тесно связана с именами известных писателей.

Так, Иван Тургенев описал конную ярмарку в этом городе в своем рассказе «Лебедянь», а здание трактира, где останавливался автор, сохранилось до наших дней. Также здесь родился писатель Евгений Замятин, который изобразил родной город в повести «Уездное». Сегодня в Лебедяни работает дом-музей писателя. А в разное время в этих местах бывали Михаил Булгаков, Михаил Пришвин и художник Борис Кустодиев.

Архитектура

Центр Лебедяни имеет квадратную планировку, поэтому здесь трудно заблудиться. Своей архитектурой город напоминает Москву и Санкт-Петербург. Сейчас в центре активно укладывают плитку, но не все купеческие дома отреставрированы. Более того, некоторые здания скрывают разруху за фальшивыми фасадами.

Достопримечательности

Главная достопримечательность Лебедяни - Казанский собор, построенный в стиле ампир. Рядом с ним возвышается отдельно стоящая колокольня высотой 60 метров, которую видно из любой точки города.

Центральное место города - площадь Ленина, с которой открывается вид на реку Дон и промышленную зону. Здесь находятся воинские мемориалы, Дворец бракосочетания и памятник русскому оружию.

На окраине города находится духовный центр - Троицкий монастырь, который также называют "Яблоневой пустынью". Его основали в XVII веке. В советское время обитель закрыли, но не снесли, а отдали под техникум. Возрождение монастыря началось уже в XXI веке

Фруктовые реки

На противоположном берегу Дона расположен завод «Лебедянский» - один из крупнейших производителей соковой продукции в Европе. Несколько лет назад на предприятии случилось ЧП: из-за обрушения склада соки бурными потоками хлынули по улицам города. В тот момент Лебедянь действительно превратилась в место с «фруктовыми реками», сообщает "Путешествия по городам и весям".

