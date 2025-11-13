Город тянет кабель к нуждам: в 2026 Петербург подключит к электросетям 27 общественных туалетов

В 2026 году в Санкт-Петербурге планируют выделить 466 миллионов рублей на обеспечение бесплатных общественных туалетов, сообщает 78.ru.
Одной из ключевых задач станет подключение 27 туалетов к электросетям с увеличением расходов городского бюджета на эти цели. Мероприятия проводятся в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
На балансе этой организации числится 1398 объектов: 215 из них стационарные, 117 – модульные, 1045 передвижные, а также 21 комплекс санитарно-гигиенического назначения, установленный на автомобильном шасси.
Дальнейшее расширение будет связано с закупкой новых модульных конструкций, чем занимается городской комитет по энергетике и инженерии.
Власти компенсируют «Водоканалу» часть расходов на содержание туалетов за счет субсидий, которые выделяются ежегодно с 2022 года. Вот как распределялись выплаты:
- 2022 год — 431 тысяча рублей,
- 2023 год — 476 тысяч,
- 2024 год — 509 тысяч,
- 2025 год — 531 тысяча.
На следующий год предусмотрена сумма 721 тысяча рублей.
Эти деньги используются для обеспечения работы и обслуживания туалетов по утвержденному регламенту. Объекты открыты каждый день с 9 утра до 9 вечера, при условии наличия всех необходимых коммунальных подключений.
В районах большого потока туристов и транспорта время работы некоторых точек продлили.
В отделе информации также подчеркнули, что при проведении реконструкций и капитального ремонта стационарных туалетов, а также при приобретении новых модульных объектов стараются улучшить уровень удобств в рамках бюджетных возможностей.
