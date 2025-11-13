Городовой / Город / Город тянет кабель к нуждам: в 2026 Петербург подключит к электросетям 27 общественных туалетов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Варится, лопаткой перемешивается»: как работать с рисовой мукой, чтобы избежать провала Общество
Уровень воды в Неве пошёл вверх: пора ли петербуржцам тревожиться Город
«Ни один мегапроект не реализуется в стерильных условиях»: стоит ли петербуржцам бояться ВСМ Город
Путин поблагодарил Якубовича, Гузееву и Сябитову: причём тут «Поле чудес» и «Давай поженимся» Город
Призрак в доме: как обмануть злоумышленников и сохранить спокойствие Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Город тянет кабель к нуждам: в 2026 Петербург подключит к электросетям 27 общественных туалетов

Опубликовано: 13 ноября 2025 14:02
Город тянет кабель к нуждам: в 2026 Петербург подключит к электросетям 27 общественных туалетов
Город тянет кабель к нуждам: в 2026 Петербург подключит к электросетям 27 общественных туалетов
Городовой ру

В бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год на содержание общественных туалетов заложено 721 тысяча рублей.

В 2026 году в Санкт-Петербурге планируют выделить 466 миллионов рублей на обеспечение бесплатных общественных туалетов, сообщает 78.ru.

Одной из ключевых задач станет подключение 27 туалетов к электросетям с увеличением расходов городского бюджета на эти цели. Мероприятия проводятся в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На балансе этой организации числится 1398 объектов: 215 из них стационарные, 117 – модульные, 1045 передвижные, а также 21 комплекс санитарно-гигиенического назначения, установленный на автомобильном шасси.

Дальнейшее расширение будет связано с закупкой новых модульных конструкций, чем занимается городской комитет по энергетике и инженерии.

Власти компенсируют «Водоканалу» часть расходов на содержание туалетов за счет субсидий, которые выделяются ежегодно с 2022 года. Вот как распределялись выплаты:

  • 2022 год — 431 тысяча рублей,
  • 2023 год — 476 тысяч,
  • 2024 год — 509 тысяч,
  • 2025 год — 531 тысяча.

На следующий год предусмотрена сумма 721 тысяча рублей.

Эти деньги используются для обеспечения работы и обслуживания туалетов по утвержденному регламенту. Объекты открыты каждый день с 9 утра до 9 вечера, при условии наличия всех необходимых коммунальных подключений.

В районах большого потока туристов и транспорта время работы некоторых точек продлили.

В отделе информации также подчеркнули, что при проведении реконструкций и капитального ремонта стационарных туалетов, а также при приобретении новых модульных объектов стараются улучшить уровень удобств в рамках бюджетных возможностей.

Ранее «Городовой» рассказывал, как найти туалет в метро Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью