Городовой / Общество / В метро Петербурга нет туалетов: план действий на случай, если срочно нужно посетить уборную
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

В метро Петербурга нет туалетов: план действий на случай, если срочно нужно посетить уборную

17 декабря 2024 16:01
В метро Петербурга нет туалетов: план действий на случай, если срочно нужно посетить уборную
В метро Петербурга нет туалетов: план действий на случай, если срочно нужно посетить уборную
Фото Городовой.ру

В Москве проблем с отхожими местами под землей не наблюдается.

Отсутствие туалетов в метро Санкт-Петербурга — это проблема, которая волнует как местных жителей, так и гостей города. Хотя ежедневно через метрополитен проходят сотни тысяч пассажиров, проектировщики станций с самого начала не предусматривали наличие общественных уборных.

Работа над первой линии метро началось ещё в 1938 году, когда акцент делался на технической реализации и обеспечении транспортной функциональности, а не на комфорте пассажиров. Однако даже современные станции, построенные в 2008 и 2019 годах, эту ситуацию не изменили.

Есть мнение, что установка туалетов в метро невозможна из-за санитарных норм, однако ссылки на конкретные акты, подтверждающие это, отсутствуют. В СанПиН № 983-72, который регулирует требования к общественным уборным, указано, что туалеты должны быть предусмотрены на железнодорожных станциях. Метрополитен же, являясь по сути железной дорогой, этой норме не соответствует.

Почему это не изменится?

Установка стационарных туалетов на действующих станциях метро — задача практически невыполнимая. Реконструкция подземных сооружений требует закрытия станции или даже целой линии, что приведёт к серьёзным неудобствам для пассажиров.

Более того, такие работы обойдутся слишком дорого, и на них вряд ли кто-то решится. Если туалеты не заложены в проекте станции, реализовать их позже крайне сложно.

Что делать пассажирам?

В случае крайней необходимости посещения клозета потребуется подняться на поверхность. Хорошая новость заключается в том, что рядом со многими станциями метро расположены платные общественные туалеты.

Чтобы сориентироваться, можно воспользоваться специальной картой туалетов в Санкт-Петербурге. Этот онлайн-сервис показывает расположение ближайших уборных, их режим работы, адреса и полезные подсказки, такие как «вход со двора» или «внутри торгового центра».

Карта туалетов — спасение для пассажиров

Если вы часто пользуетесь метро, сохраните карту в закладки. Конечно, многие из уборных ситуативно закрывают зимой, но в любом случае она поможет найти ближайший туалет не только рядом с метро, но и в любом районе города. Теперь, оказавшись в сложной ситуации, вы будете знать, куда направиться.

Новости по теме
Планы грандиозные: на сайте Смольного нашли проект застройки метро на юго-западе Петербурга Планы грандиозные: на сайте Смольного нашли проект застройки метро на юго-западе Петербурга 21 декабря 2024 18:33
Житель Петербурга посетил все общественные туалеты города: вот его топ-6 Житель Петербурга посетил все общественные туалеты города: вот его топ-6 20 декабря 2024 08:32
На случай, если невтерпеж: гид по бесплатным туалетам Петербурга На случай, если невтерпеж: гид по бесплатным туалетам Петербурга 18 декабря 2024 20:46
План на ближайшие 20 лет: каким будет метро Петербурга будущего План на ближайшие 20 лет: каким будет метро Петербурга будущего 12 декабря 2024 20:32
Для тех, у кого эвакуатор увез автомобиль в Петербурге: пошаговый план действий Для тех, у кого эвакуатор увез автомобиль в Петербурге: пошаговый план действий 7 декабря 2024 14:00
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургТранспорт
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 126
🙏 39
😹 107
🙀 53
😿 245
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще