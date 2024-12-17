В метро Петербурга нет туалетов: план действий на случай, если срочно нужно посетить уборную

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Отсутствие туалетов в метро Санкт-Петербурга — это проблема, которая волнует как местных жителей, так и гостей города. Хотя ежедневно через метрополитен проходят сотни тысяч пассажиров, проектировщики станций с самого начала не предусматривали наличие общественных уборных.

Работа над первой линии метро началось ещё в 1938 году, когда акцент делался на технической реализации и обеспечении транспортной функциональности, а не на комфорте пассажиров. Однако даже современные станции, построенные в 2008 и 2019 годах, эту ситуацию не изменили.

Есть мнение, что установка туалетов в метро невозможна из-за санитарных норм, однако ссылки на конкретные акты, подтверждающие это, отсутствуют. В СанПиН № 983-72, который регулирует требования к общественным уборным, указано, что туалеты должны быть предусмотрены на железнодорожных станциях. Метрополитен же, являясь по сути железной дорогой, этой норме не соответствует.

Почему это не изменится?

Установка стационарных туалетов на действующих станциях метро — задача практически невыполнимая. Реконструкция подземных сооружений требует закрытия станции или даже целой линии, что приведёт к серьёзным неудобствам для пассажиров.

Более того, такие работы обойдутся слишком дорого, и на них вряд ли кто-то решится. Если туалеты не заложены в проекте станции, реализовать их позже крайне сложно.

Что делать пассажирам?

В случае крайней необходимости посещения клозета потребуется подняться на поверхность. Хорошая новость заключается в том, что рядом со многими станциями метро расположены платные общественные туалеты.

Чтобы сориентироваться, можно воспользоваться специальной картой туалетов в Санкт-Петербурге. Этот онлайн-сервис показывает расположение ближайших уборных, их режим работы, адреса и полезные подсказки, такие как «вход со двора» или «внутри торгового центра».

Карта туалетов — спасение для пассажиров

Если вы часто пользуетесь метро, сохраните карту в закладки. Конечно, многие из уборных ситуативно закрывают зимой, но в любом случае она поможет найти ближайший туалет не только рядом с метро, но и в любом районе города. Теперь, оказавшись в сложной ситуации, вы будете знать, куда направиться.