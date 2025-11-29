Городовой / Город / Городские символы сменят костюм: Телебашня и Дворцовый мост вспыхнут цветами чемпионата «Профессионалы»
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Городские символы сменят костюм: Телебашня и Дворцовый мост вспыхнут цветами чемпионата «Профессионалы»

Опубликовано: 29 ноября 2025 22:12
Городовой ру

Министерство просвещения при содействии правительства России выступило организатором турнира.

В Санкт-Петербурге во время открытия и закрытия финальных соревнований чемпионата «Профессионалы» на городской телебашне будет организована праздничная подсветка. Эта подсветка появится в официальных цветах чемпионата — белом и зелёном. Работать она будет дважды: 29 ноября и 4 декабря, начиная с 16:10 и до 9:30 следующего дня.

Городской глава Александр Беглов подчеркнул значимость события для отраслей мастерства и обучения. Он отметил:

«Петербург гордится тем, что в третий раз становится столицей чемпионата. Мы благодарны руководству страны за эту возможность. Отдельная благодарность индустриальным партнёрам Чемпионата за сотрудничество и развитие чемпионатного движения», — сказал губернатор Северной столицы.

Руководитель города выразил надежду, что мероприятие оставит у его участников и организаторов тёплые воспоминания о Петербурге. По его словам, хотелось бы, чтобы для гостей город стал местом, где мечты претворяются в жизнь. Помимо телебашни, на протяжении всех конкурсных дней будет подсвечиваться и Дворцовый мост.

Соревнования проходят по четырём направлениям: «образование», «сервис», «производство» и «инженерные технологии». Организация чемпионата лежит на Министерстве просвещения России при поддержке федерального правительства.

В финале принимают участие школьники и студенты, начиная с 14 лет, а также представители профильных мероприятий, включая делегации из стран-партнёров. Состязания пройдут на площадках КВ «Экспофорум» и в зоне Пулково. Всего представлены 27 направлений для основной возрастной группы и 3 компетенции для категории «юниоры».

В рамках деловой части чемпионата предусмотрены три тематических блока:

  • «Кадры и образование»;
  • «Воспитание человека труда»;
  • «Технологии и инновации».
Юлия Аликова
Город
