Городские символы сменят костюм: Телебашня и Дворцовый мост вспыхнут цветами чемпионата «Профессионалы»

В Санкт-Петербурге во время открытия и закрытия финальных соревнований чемпионата «Профессионалы» на городской телебашне будет организована праздничная подсветка. Эта подсветка появится в официальных цветах чемпионата — белом и зелёном. Работать она будет дважды: 29 ноября и 4 декабря, начиная с 16:10 и до 9:30 следующего дня.
Городской глава Александр Беглов подчеркнул значимость события для отраслей мастерства и обучения. Он отметил:
«Петербург гордится тем, что в третий раз становится столицей чемпионата. Мы благодарны руководству страны за эту возможность. Отдельная благодарность индустриальным партнёрам Чемпионата за сотрудничество и развитие чемпионатного движения», — сказал губернатор Северной столицы.
Руководитель города выразил надежду, что мероприятие оставит у его участников и организаторов тёплые воспоминания о Петербурге. По его словам, хотелось бы, чтобы для гостей город стал местом, где мечты претворяются в жизнь. Помимо телебашни, на протяжении всех конкурсных дней будет подсвечиваться и Дворцовый мост.
Соревнования проходят по четырём направлениям: «образование», «сервис», «производство» и «инженерные технологии». Организация чемпионата лежит на Министерстве просвещения России при поддержке федерального правительства.
В финале принимают участие школьники и студенты, начиная с 14 лет, а также представители профильных мероприятий, включая делегации из стран-партнёров. Состязания пройдут на площадках КВ «Экспофорум» и в зоне Пулково. Всего представлены 27 направлений для основной возрастной группы и 3 компетенции для категории «юниоры».
В рамках деловой части чемпионата предусмотрены три тематических блока:
- «Кадры и образование»;
- «Воспитание человека труда»;
- «Технологии и инновации».