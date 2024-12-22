Городовой / Общество / Дизайнерские советы для стильного новогоднего стола
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Дизайнерские советы для стильного новогоднего стола

22 декабря 2024 11:01
Гости точно оценят: простые советы дизайнера, как петербуржцам украсить стол на Новый год
Дизайнерские советы для стильного новогоднего стола
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Source: Global Look Press Credit: Global Look Press

Ничего сложного нет.

Украшение новогоднего стола — это искусство. В Петербурге это понимают, как нигде. Но для жителей Северной столицы важна не только красота, но и комфорт. Простые дизайнерские приемы помогут создать атмосферу, которая порадует ваших гостей и сделает вечер незабываемым.

1. Минимум декора. Избегайте перегрузки стола еловыми ветками или блестками. Оставьте пространство для общения и удобства.

2. Тёмные оттенки. Скатерть насыщенного цвета станет отличной основой для ярких акцентов — красных салфеток или свечей.

3. Натуральные элементы. Вместо цветов используйте ветки с ягодами или символичный остролист. Они создадут уют и подчеркнут природную эстетику.

4. Композиции в центре. Лёгкие украшения, такие как свечи и аксессуары на подносе, заменят массивные элементы, не мешая гостям общаться.

5. Асимметрия и индивидуальность. Разнотипная посуда и индивидуальные подносы придадут уникальность сервировке.

Соблюдая эти рекомендации, вы сделаете праздник стильным и уютным для всех, пишет источник.

Новости по теме
Стильные образы с уггами и валенками: советы модницам в условиях непредсказуемой зимы Петербурга Стильные образы с уггами и валенками: советы модницам в условиях непредсказуемой зимы Петербурга 8 января 2025 14:01
До Рождества не доживут: петербуржцам объяснили, как долго можно доедать «новогодний стол» До Рождества не доживут: петербуржцам объяснили, как долго можно доедать «новогодний стол» 27 декабря 2024 11:33
От изобилия разбегаются глаза? ТОП-20 лучших десертов на новогодний стол, которые есть в Петербурге От изобилия разбегаются глаза? ТОП-20 лучших десертов на новогодний стол, которые есть в Петербурге 26 декабря 2024 20:31
Магия чисел: сколько блюд должно быть на новогоднем столе по-петербургски? Магия чисел: сколько блюд должно быть на новогоднем столе по-петербургски? 25 декабря 2024 10:02
Новогодний стол без паники: раскрываем гид по продуктовым закупкам в Петербурге Новогодний стол без паники: раскрываем гид по продуктовым закупкам в Петербурге 24 декабря 2024 19:43
Автор:
Максакова Яна
Общество Советы экспертаПраздники
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще