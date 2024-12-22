Дизайнерские советы для стильного новогоднего стола

Ничего сложного нет.

Украшение новогоднего стола — это искусство. В Петербурге это понимают, как нигде. Но для жителей Северной столицы важна не только красота, но и комфорт. Простые дизайнерские приемы помогут создать атмосферу, которая порадует ваших гостей и сделает вечер незабываемым.

1. Минимум декора. Избегайте перегрузки стола еловыми ветками или блестками. Оставьте пространство для общения и удобства.

2. Тёмные оттенки. Скатерть насыщенного цвета станет отличной основой для ярких акцентов — красных салфеток или свечей.

3. Натуральные элементы. Вместо цветов используйте ветки с ягодами или символичный остролист. Они создадут уют и подчеркнут природную эстетику.

4. Композиции в центре. Лёгкие украшения, такие как свечи и аксессуары на подносе, заменят массивные элементы, не мешая гостям общаться.

5. Асимметрия и индивидуальность. Разнотипная посуда и индивидуальные подносы придадут уникальность сервировке.

Соблюдая эти рекомендации, вы сделаете праздник стильным и уютным для всех, пишет источник.