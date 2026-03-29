Готовим курам в апреле витаминную мешанку – несушки "стреляют" яйцами без продыху

Как повысить яйценоскость кур в апреле

В апреле организм кур перестраивается после зимы и готовится к пику кладки. В этот период недостаточно просто кормить их чем придется, поскольку сейчас закладывается продуктивность на весь предстоящий сезон.

Если организм не получит критически важные элементы - кальций, протеин и витамины - курица начнет "сжигать" собственные резервы. Это приведет к истощению, линьке и к полной остановке яйценоскости.

Промышленный комбикорм часто испытывает дефицит необходимых витаминов. Поэтому опытные птицеводы советуют комбинировать его с домашними мешанками.

Рецепт зерновой смеси

Это основа энергетического запаса, но перекармливать им нельзя. Избыток зерновых приводит к ожирению, а жирная несушка не будет радовать вас яйцами. Смешайте эти 3 компонента:

пшеница - 50%;

ячмень - 30%;

кукуруза - 20%.

Добавьте в зерновую смесь натертые морковь, тыкву и кабачки. Также можно добавить рыбно-костную муку и 1 столовую ложку растительного масла на порцию.

Чистота в курятнике

Даже самое качественное питание не даст результата, если куры испытывают стресс. Проведите генеральную уборку в курятнике, продезинфицируйте птичник после зимы, а гнезда застелите мягкой соломой или сеном.

Соблюдение этих правил в апреле не только повысит процент яйценоскости, но и сделает яйца более качественными, а кур - активными и здоровыми.

Ранее "Городовой" рассказал, что добавить несушкам в корм после зимы.