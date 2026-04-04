Готовлю не кулич, а блинчики на Пасху: 1 начинка сведет с ума любого - оторваться невозможно

Многие хозяйки готовят на Пасху ароматные куличи и нежный творожный десерт. Однако праздничный стол можно украсить не менее вкусным угощеньем - румяными блинами с особой начинкой.
Ингредиенты:
- молоко — 500 мл.;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 3ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- кипяток — 200 мл.;
- мука — 250 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- халва — для начинки.
В миску разбиваем яйца, добавляем сахар, соль и перемешиваем венчиком. Затем вливаем половину молока, просеиваем муку и снова перемешиваем, чтобы не было комочков. После этого добавляем оставшееся молоко.
Далее тонкой струйкой вливаем кипяток в тесто, постоянно помешивая. После этого добавляем растительное масло, еще раз перемешиваем и оставляем тесто на 15 минут.
Сковороду слегка смазываем растительным маслом и выпекаем блинчики. Затем подсолнечную халву разминаем скалкой, каждый блин разрезаем пополам, кладем примерно 1/2 ложки халвы и сворачиваем.
Далее растапливаем сливочное масло, смазываем им форму для запекания, выкладываем свернутые блинчики и сверху тоже смазываем маслом. Накрываем фольгой и ставим в духовку на час при температуре 160 градусов.
Готовые блинчики подаем со сметаной. Обязательно попробуйте приготовить это лакомство на Пасху! Приятного аппетита!
