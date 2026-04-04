Готовлю не кулич, а блинчики на Пасху: 1 начинка сведет с ума любого - оторваться невозможно
Готовлю не кулич, а блинчики на Пасху: 1 начинка сведет с ума любого - оторваться невозможно

Опубликовано: 4 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Рецепт печеных блинов с халвой

Многие хозяйки готовят на Пасху ароматные куличи и нежный творожный десерт. Однако праздничный стол можно украсить не менее вкусным угощеньем - румяными блинами с особой начинкой.

Это угощение получается очень вкусным и точно порадует ваших гостей. От таких блинов оторваться невозможно!

Ингредиенты:

  • молоко — 500 мл.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 3ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • кипяток — 200 мл.;
  • мука — 250 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • халва — для начинки.

В миску разбиваем яйца, добавляем сахар, соль и перемешиваем венчиком. Затем вливаем половину молока, просеиваем муку и снова перемешиваем, чтобы не было комочков. После этого добавляем оставшееся молоко.

Далее тонкой струйкой вливаем кипяток в тесто, постоянно помешивая. После этого добавляем растительное масло, еще раз перемешиваем и оставляем тесто на 15 минут.

Сковороду слегка смазываем растительным маслом и выпекаем блинчики. Затем подсолнечную халву разминаем скалкой, каждый блин разрезаем пополам, кладем примерно 1/2 ложки халвы и сворачиваем.

Далее растапливаем сливочное масло, смазываем им форму для запекания, выкладываем свернутые блинчики и сверху тоже смазываем маслом. Накрываем фольгой и ставим в духовку на час при температуре 160 градусов.

Готовые блинчики подаем со сметаной. Обязательно попробуйте приготовить это лакомство на Пасху! Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" поделился рецептом салата "Аленушка".

Автор:
Евгения Сухова
