Если ваша фамилия оказалась в списке – возможно, ваши предки жили в Арктике: проверьте себя

16 фамилий, которые указывают на предков-арктических старожилов и первопроходцев

Путешественник с 20-летним стажем Алексей Жирухин в своем Дзен-канале "Путешествия со смыслом" (18+) рассказал, что посетил село Русское Устье в Якутии, где веками жили представители одних и тех же родов. В переписных книгах 17 века можно найти всего несколько десятков дворов, и фамилии там сохранялись очень устойчиво.

В документах значится 16 фамилий, которые принадлежат арктическим старожилам и первопроходцам. Проверьте себя: есть ли вы в этом почетном списке:

Шкулевы. Эту фамилию носят выходцы из Заполярья.

"При этом совпадение фамилий не указывает автоматически на родство. Речь идет о северных линиях внутри этих фамилий", – объяснил эксперт.

Вельмины. Эта фамилия также распространена среди северных народов. Но свое начало она взяла из Ленинградской области.

Кочневы. Первые упоминания этой фамилии относятся к Вологодскому уезду. Считается, что она связана с названием большого судна первопроходцев "коча".

Солдатовы. Эту фамилию носят потомки служивых людей, которые охраняли северные остроги и крепости.

Карповы. Эта фамилия принадлежит местной династии казаков-землепроходцев 17 века.

Новгородовы. Фамилия известна с 16 века и берет свое начала от топонима Новгород. Значит местные Новгородовы изначально жили в Нижнем или в Великом Новгороде, а после переехали в село Русское Устье в Якутии.

Рязанские. Обладатели этой фамилии – выходцы из Рязани. В тундру они попали из рязанских земель.

Чикачевы. В древности существовало звание "чикач", обозначавшего мастера по изготовлению чеканного оружия. Есть мнение, что носители этой фамилии были представителями этой профессии. Но именно в Русском Устье эту фамилию носят новгородские ушкуйники.

Киселевы. Потомственные мореходы на кочах.

Суздаловы. Выходцы из Суздаля в 17 веке.

Старостины. Такую фамилию носят потомки старейшин в древних общинах, крестьянских поселениях или городах.

Слепцовы. Мощнейшие родовые кланы Якутии, которые не связаны с тезками из центральной части страны.

Тарабукины. Фамилия легендарных охотников и первооткрывателей золота на Алдане.

Третьяковы. Северная династия, где по традиции третьего сына называли Третьяком.

Щелкановы. Старинный род. Происхождение фамилии связывают с древнерусским именем Щелкан.

Портнягины. Портные и землепроходцы на Колыме.

Часть из перечисленных фамилий считаются редкими, некоторые распространены по всей России. Но в Русском Устье у многих своя отдельная ветвь, которую можно проследить по документам. В центральных же регионах страны фамилии перемешивались веками, найти устойчивую линию 17 века невозможно. А вот в изолированных северных поселениях такая линия иногда сохраняется.

Поэтому если ваша фамилия совпадает с перечисленными выше и если вы слышали, что ваши предки ушли на Север, жили на Колыме или родом из Сибири, Якутии или Архангельской области, то, возможно вы потомок тех, кто 400 лет назад покорял Арктику на деревянных судах.

