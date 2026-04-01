На краю холода: 3 самых суровых северных города России – как живут здесь люди сегодня

3 самых суровых города России

Россия славится своими бескрайними просторами, где северные территории занимают огромные площади. Здесь, в зоне вечной мерзлоты стоят города, жизнь в которых из-за экстремальных холодов и полярной ночи кажется настоящим подвигом. О самых суровых из них рассказала автор Дзен-канала "Путешествуй со мной по Крыму и вокруг света" (18+).

Верхоянск (Республика Саха (Якутия))

Один из самых суровых и холодных городов в мире. Был основан в 1638 году землепроходцем Посником Ивановым. Изначально это было казачье зимовье – охранно-торговый пункт на реке Яна, где велся контроль над речными переправами, обеспечивалась безопасность меховой торговли и администрирования ясачных округов. В царские времена и в советские годы Верхоянск был местом ссылки.

В настоящее время здесь проживает около 740 человек. Зимой здесь холодает до минус 50 градусов. Летом воздух едва прогревается до +15. В Верхоянске нет холодной воды. Только горячая техническая: для стирки и душа. Питьевую воду люди берут из горок льда перед домами. В октябре и ноябре мужчины режут лед на реке бензопилами, а потом заносят его в свои дома и растапливают.

Цены в Верхоянске очень высокие. За килограмм яблок придется отдать 450 рублей, за кило картофеля – 200 рублей, капуста стоит 260 рублей за килограмм. Главные занятия местных жителей: скотоводство, коневодство, оленеводство и пушной промысел.

Дудинка (Красноярский край)

Считается, что Дудинку основал мангазейский стрелец-пятидесятник Иван Сорокин в 1667 году. Она играла важную роль в освоении Сибири. Статус города Дудинке был присвоен только в 1951 году, хотя еще в 30-е годы прошлого столетия здесь началось строительство крупнейшего порта, который стал одним из главным на Северном морском пути.

Сегодня Дудинка – это опорный пункт арктической зоны РФ. Ее порт обеспечивает снабжение северных территорий.

В настоящее время в Дудинке проживает чуть более 19 000 человек. Город окружают бескрайние просторы тундры. Зима здесь настолько суровая, что даже дыхание превращается в ледяные кристаллы, а столбики термометров стабильно опускаются до минус 50 градусов. Летом же воздух не прогревается выше +12 градусов. Снег лежит почти 9 месяцев.

Люди работают в основном в порту и на предприятиях, связанных с "Норникелем". Средняя зарплата составляет 180 000 рублей. Продукты и товары первой необходимости завозят в Дудинку по воде или воздуху, поэтому здесь очень высокие цены. Литр молока обойдется в 250 рублей, за стаканчик сметаны придется отдать 290 рублей, а болгарский перец стоит около 500 рублей за килограмм.

Добраться до Дудинки очень сложно: сначала нужно долететь до Норильска, а после 2 часа ехать на машине. Зимой дорогу часто переметает снегом.

Североморск (Мурманская область)

Североморск был основан в 1896 году как небольшое поселение под названием Ваенга – по имени реки. Это название произошло от саамского слова "вайонгг" – самка оленя. До 30-х годов прошлого столетия люди занимались здесь рыболовством, охотой и оленеводством.

В 1933 году в Ваенге началось активное строительство инфраструктуры для Северного флота. Официальный статус города и новое название Североморск получил в 1951 году. Это событие закрепило за Ваенгой статус главной береговой базы флота в Заполярье.

В настоящее время в Североморске проживает около 48 000 человек. Это одна из главных баз Северного флота РФ. Здесь, среди заснеженных сопок и ледяных вод жизнь течет в ритме военной службы. Но даже в таких условиях в городе довольно уютно: есть парки, скверы и дома, раскрашенные в яркие цвета, чтобы было не так тоскливо долгими полярными ночами.

Климат в Североморске оставляет желать лучшего: в июле здесь может быть всего +5 градусов, а в июне хоть один раз, да выпадает снег. Зимой стоят морозы до минус 35 градусов. Продукты тоже дорогие, но цены далеко не такие, как в Дудинке.

