Готовлю острую свинину, как в Китае: рецепт хуаньской кухни с вау-эффектом

Готовлю эту свинину, когда хочется чего-то необычного и быстрого — минимум ингредиентов, а вкус получается как в хорошем азиатском кафе. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Китай на вкус".
Ингредиенты
свиная грудинка — 150 г, свинина постная — 100 г, зелёный чили — 3-4 шт., красный чили — 1 шт., зелёный лук — 2 стебля, чеснок — 2 зубчика, имбирь — 2 см, соевый соус светлый — 1 ст. л., соевый соус тёмный — 1 ч. л., устричный соус — 1 ч. л., соль — щепотка, сахар — 1/4 ч. л.
для маринада: соль — 1/4 ч. л., соевый соус — 1 ст. л., вино — 1 ст. л., крахмал — 2 ч. л., чёрный перец — 1/4 ч. л., масло — 1 ст. л.
Приготовление
Сначала я мариную постную свинину. Добавляю соль, перец, соевый соус, крахмал и немного вина, перемешиваю и оставляю на 15 минут. Затем вмешиваю немного масла — так мясо останется мягким при жарке.
Зелёный перец быстро обжариваю на сухой сковороде 1–2 минуты, пока он слегка не станет мягче, затем убираю в сторону.
В той же сковороде обжариваю грудинку, чтобы вытопился жир и появилась лёгкая румяность. Добавляю чеснок и имбирь, прогреваю до аромата.
Затем выкладываю маринованное мясо и жарю буквально 20–30 секунд — только до смены цвета, чтобы оно осталось сочным. Возвращаю перец, добавляю зелёный лук, соусы, сахар и немного соли. Быстро перемешиваю и сразу снимаю с огня — важно не передержать.
Примерное время приготовления: 25 минут
