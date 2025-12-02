Городовой / Учеба / Градостроительные принципы Васильевского острова: от идеи Амстердама до регулярного Петербурга
Градостроительные принципы Васильевского острова: от идеи Амстердама до регулярного Петербурга

Опубликовано: 2 декабря 2025 15:12
Сетка каналов, ось набережной, здание Коллегий: три принципа градостроительства Васильевского острова.

Васильевский остров стал полигоном для реализации идеи регулярного города.

Проект Доменико Трезини предполагал создание строгой геометрической сетки каналов и улиц, напоминающей Амстердам. Хотя система каналов не была полностью реализована, сама планировка острова с её прямыми линиями и чёткими кварталами стала образцом для последующей застройки Петербурга.

Архитектурной доминантой острова стало здание Двенадцати коллегий — уникальное по своей композиции сооружение, где каждый корпус имел отдельный вход, но все они объединялись общим коридором.

Этот архитектурный приём символизировал единство государственного управления.

Ось Университетской набережной, ориентированная на Стрелку, создавала торжественный фасад города, обращённый к морю.

Лариса Никонова
