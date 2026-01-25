Городовой / Полезное / Гречка тоже может быть высокой кухней: легкое блюдо за 15 минут изменит отношение к крупе
Гречка тоже может быть высокой кухней: легкое блюдо за 15 минут изменит отношение к крупе

Опубликовано: 25 января 2026 22:00
 Проверено редакцией
гречка
Гречка тоже может быть высокой кухней: легкое блюдо за 15 минут изменит отношение к крупе
Фото: Городовой.ру

В России гречка чаще всего служит основой для каши или гарнира, но во французской кухне её используют иначе. Там эту полезную крупу превращают в основу для освежающего и питательного салата с овощами и яркой цитрусовой заправкой. Это блюдо идеально подходит для лёгкого ужина или полезного перекуса.

Ингредиенты

  • Гречка ядрица — 100 г
  • Помидоры черри — 20 шт. (около 250 г)
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Мята свежая — 30 листочков
  • Лайм или лимон — 1 шт.
  • Масло оливковое — 6 ст. ложек
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка крупы. Гречку отварите до готовности в подсоленной воде в пропорции 1 часть крупы к 2 частям воды. Готовую кашу остудите. Можно использовать и вчерашнюю гречку.

Шаг 2. Овощи и зелень. Помидоры черри разрежьте на половинки или четвертинки. Огурец натрите на крупной тёрке. Большую часть мяты мелко нарежьте, оставив несколько листочков для украшения.

Шаг 3. Заправка и сборка. В отдельной ёмкости приготовьте заправку: смешайте сок одного лайма (или лимона) с оливковым маслом, добавьте измельчённую мяту, соль и перец. В большой салатнице соедините остывшую гречку, помидоры и огурец. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10-15 минут, чтобы вкусы соединились. Подавайте, украсив целыми листиками мяты.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
