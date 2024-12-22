Грифоны, драконы и демоны: где в Петербурге обитают мифические существа

Грифоны у воды

Эти крылатые львы с орлиными головами оберегают Банковский мост с 1826 года. Созданные скульптором Павлом Соколовым, они не только украшают переправу, но и скрывают технические детали конструкции. Грифоны изначально были зелёными, но после реставрации обрели исторический чёрный цвет и золотые крылья. Вторая пара грифонов, набережной Лейтенанта Шмидта, утраченная в начале XX века, была восстановлена в 1950-х.

Адрес: Банковский мост; набережная Лейтенанта Шмидта

Грифоны в стене

На фасаде дома на Кирочной улице, 27, грифоны стали воплощением эклектики с элементами классицизма. Архитектор Михаил Хренов использовал этих существ для подчёркивания статусности здания в конце XIX века.

Адрес: Кирочная улица, 27

Драконы на колоннах «Пале Рояль»

Здание с «парижским» названием на Пушкинской улице украсили драконы, поддерживающие эркер. Со временем их лапы утратили оригинальные фонари, но сама архитектура сохранила свою загадочность.

Адрес: Пушкинская улица, 20

Драконий мост в Царском Селе

Китайские мотивы 1785 года вдохновили архитектора Чарльза Камерона на создание моста с бронзовыми драконами. Эти существа охраняют Александровский парк, гармонично вписываясь в его экзотический ландшафт.

Адрес: Александровский парк, Царское Село

Нетопыри на Садовой

Фасад здания на пересечении Садовой улицы и Вознесенского проспекта украшен загадочными вампирами, созданными в начале XX века. Их размещение высоко под крышей намекает на средневековую символику.

Адрес: Садовая улица, 55-57

Демон на Лахтинской улице

Дом Лишневского известен уникальным демоном, раскинувшим крылья на фасаде. Сейчас скульптура отсутствует, но её возвращение планируется в ходе реконструкции здания.

Адрес: Лахтинская улица, 24

Китайские львы Ши-Цза

Привезённые из Приамурья в 1907 году, эти мифические создания украшают Петровскую набережную. Львы-лягушки были подарены Петербургу губернатором Гродековым и являются редким примером восточной символики в городе.

Адрес: Петровская набережная, у Домика Петра I

«Метафизические сфинксы» напротив «Крестов»

Созданные Михаилом Шемякиным, эти сфинксы символизируют трагедию жертв политических репрессий. Их уродливые лица направлены в сторону тюрьмы, олицетворяя боль двух эпох России.

Адрес: Набережная Невы, напротив следственного изолятора «Кресты»

Каждое из этих мифических созданий — не просто элемент городского пейзажа, а хранитель своей истории, вызывающий у петербуржцев и гостей города интерес и уважение.