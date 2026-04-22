Новости по теме
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Грипп и COVID: Петербург и регион показывают разную динамику заболеваемости

Опубликовано: 22 апреля 2026 13:34
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Petrov / news.ru
В Ленинградской области зафиксирован рост заболеваемости.

За прошлую неделю в Санкт-Петербурге ОРВИ и грипп сократились на 2,6%. Заболели чуть меньше 12 тысяч человек — эпидемиологический порог не превышен. Грипп — всего 1,2% случаев.

Больше всего других вирусов: ковид, риновирусы и другие. С ковидом всё по-старому — уровень не меняется.

Ленобласть в зоне риска

А вот в Ленинградской области наоборот: ОРВИ и грипп выросли на 16,7%. Сейчас около 4,5 тысячи случаев в неделю. Ковид упал на 7%, но эпидпорог тоже держится.

Что делать, чтобы не болеть

Врачи предупреждают: теплая погода очень обманчива. Мойте руки с мылом или антисептиком. Не трогайте лицо. В метро и очередях старайтесь находиться на расстоянии от людей.

Первые чихи или кашель — повод обратиться к врачу.

Впереди похолодание, поэтому не стоит убирать теплые вещи. Лучше одеваться по погоде и соблюдать рекомендации врачей.

Автор:
Юлия Аликова
