Грипп и COVID: Петербург и регион показывают разную динамику заболеваемости

В Ленинградской области зафиксирован рост заболеваемости.

За прошлую неделю в Санкт-Петербурге ОРВИ и грипп сократились на 2,6%. Заболели чуть меньше 12 тысяч человек — эпидемиологический порог не превышен. Грипп — всего 1,2% случаев.

Больше всего других вирусов: ковид, риновирусы и другие. С ковидом всё по-старому — уровень не меняется.

Ленобласть в зоне риска

А вот в Ленинградской области наоборот: ОРВИ и грипп выросли на 16,7%. Сейчас около 4,5 тысячи случаев в неделю. Ковид упал на 7%, но эпидпорог тоже держится.

Что делать, чтобы не болеть

Врачи предупреждают: теплая погода очень обманчива. Мойте руки с мылом или антисептиком. Не трогайте лицо. В метро и очередях старайтесь находиться на расстоянии от людей.

Первые чихи или кашель — повод обратиться к врачу.

Впереди похолодание, поэтому не стоит убирать теплые вещи. Лучше одеваться по погоде и соблюдать рекомендации врачей.