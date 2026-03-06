Городовой / Город / Губернатор раскрыл итоги визита миссии ЮНЕСКО в Петербурге
Губернатор раскрыл итоги визита миссии ЮНЕСКО в Петербурге

Опубликовано: 6 марта 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Denisov
У представителей миссии было «много вопросов».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, поделился результатами визита в город консультативной миссии ЮНЕСКО. В программе телеканала «78» он подчеркнул, что диалог с экспертами прошел в деловой и плодотворной атмосфере.

Он отметил, что администрация города действует строго в рамках закона, а не по собственному усмотрению. Миссия подтвердила хорошую работу.

Губернатор добавил, что у членов миссии возникло множество вопросов, и городские власти предоставили им контакты специалистов из соответствующих организаций, включая Союз архитекторов и Общественную палату.

Беглов также подчеркнул, что Петербург придерживается самых строгих стандартов в области защиты культурного наследия.

В качестве иллюстрации он привел послевоенное восстановление пригородных дворцов-музеев, отметив, что тогда международные организации еще не использовали термин реставрации «по чертежам».

В январе 2026 года делегация Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) впервые с 2018 года прибыла в Петербург по приглашению российской стороны и в соответствии с предложениями МИД РФ.

Визит в апреле 2025 года был инициирован Россией для оценки воздействия на исторический облик города двух запланированных высоток — «Лахта центр-2» и «Лахта центр-3».

Автор:
Юлия Аликова
Город
