Хит зимы 2026-го: друзья напрашиваются в гости на мясо «по-барски» с хрустящей картофельной лепёшкой
Опубликовано: 21 января 2026 10:15
 Проверено редакцией
Мясо «по-барски»
Фото: Городовой.ру

Ищете беспроигрышный вариант для семейного ужина или приёма гостей? Предлагаем проверенное сочетание: нежное запечённое мясо под пикантной сырной «шапочкой» и простая, но невероятно вкусная картофельная лепёшка. Блюдо готовится из доступных продуктов и гарантированно оставит тарелки пустыми.

Ингредиенты (на 3-4 порции)

Для мяса:

  • Свинина (вырезка, корейка) — 800 г
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Сладкая паприка — ½ ч. ложки
  • Масло растительное — 2 ст. ложки

Для «шапочки»:

  • Маринованные огурцы — 2-3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана или майонез — 3 ст. ложки
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сыр твёрдый — 100 г

Для картофельной лепёшки:

  • Картофель очищенный — 450 г
  • Сыр твёрдый — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление

Шаг 1. Готовим мясо. Нарежьте свинину на порционные кусочки и слегка отбейте. Посолите, поперчите, добавьте паприку, полейте маслом и оставьте мариноваться на 20 минут.

Шаг 2. Делаем «шапочку». Мелко нарежьте лук и маринованные огурцы — они придадут блюду пикантность и сочность. Смешайте их с измельчённым чесноком, сметаной (или майонезом) и натёртым сыром.

Шаг 3. Запекаем. Выложите мясо на противень, сверху равномерно распределите сырно-овощную смесь. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 35-40 минут до золотистой корочки.

Шаг 4. Готовим гарнир. Натрите сырой картофель на тёрке. Обжарьте его на сковороде 7 минут до мягкости. Добавьте натёртый сыр, соль, перец, перемешайте и сформируйте лепёшку. Жарьте под крышкой на небольшом огне до румяной корочки с двух сторон. Для удобного переворачивания накройте сковороду листом пекарской бумаги и прижмите тарелкой.

Подавайте ароматное мясо прямо с противня вместе с горячей картофельной лепёшкой. Приятного аппетита!

