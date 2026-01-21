Хит зимы 2026-го: друзья напрашиваются в гости на мясо «по-барски» с хрустящей картофельной лепёшкой

Ищете беспроигрышный вариант для семейного ужина или приёма гостей? Предлагаем проверенное сочетание: нежное запечённое мясо под пикантной сырной «шапочкой» и простая, но невероятно вкусная картофельная лепёшка. Блюдо готовится из доступных продуктов и гарантированно оставит тарелки пустыми.
Ингредиенты (на 3-4 порции)
Для мяса:
- Свинина (вырезка, корейка) — 800 г
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Сладкая паприка — ½ ч. ложки
- Масло растительное — 2 ст. ложки
Для «шапочки»:
- Маринованные огурцы — 2-3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сметана или майонез — 3 ст. ложки
- Чеснок — 1 зубчик
- Сыр твёрдый — 100 г
Для картофельной лепёшки:
- Картофель очищенный — 450 г
- Сыр твёрдый — 50 г
- Соль, перец — по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление
Шаг 1. Готовим мясо. Нарежьте свинину на порционные кусочки и слегка отбейте. Посолите, поперчите, добавьте паприку, полейте маслом и оставьте мариноваться на 20 минут.
Шаг 2. Делаем «шапочку». Мелко нарежьте лук и маринованные огурцы — они придадут блюду пикантность и сочность. Смешайте их с измельчённым чесноком, сметаной (или майонезом) и натёртым сыром.
Шаг 3. Запекаем. Выложите мясо на противень, сверху равномерно распределите сырно-овощную смесь. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 35-40 минут до золотистой корочки.
Шаг 4. Готовим гарнир. Натрите сырой картофель на тёрке. Обжарьте его на сковороде 7 минут до мягкости. Добавьте натёртый сыр, соль, перец, перемешайте и сформируйте лепёшку. Жарьте под крышкой на небольшом огне до румяной корочки с двух сторон. Для удобного переворачивания накройте сковороду листом пекарской бумаги и прижмите тарелкой.
Подавайте ароматное мясо прямо с противня вместе с горячей картофельной лепёшкой. Приятного аппетита!