Хлеб и пирожные под микроскопом: на что смотреть при покупке, чтобы не отравиться

Лучше внимательно осматривать батоны перед покупкой.

В Петербурге было изъято 7 тонн булочек и пирожных из-за несоответствия качеству. Этот случай подчеркивает важность умения выбирать свежую и безопасную выпечку.

Кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова рассказала порталу «Городовой», на что нужно обращать внимание при покупке хлеба и пирожных.

Внешний вид хлеба

«При выборе хлебобулочных изделий в первую очередь обращайте внимание на их внешний вид, состояние мякиша, упаковку и маркировку», — говорит Елена Мясникова.

Форма должна соответствовать виду изделия, поверхность — быть гладкой (или шероховатой, для некоторых видов), без трещин и подрывов, цвет — равномерным, без подгорелых участков.

Мякиш должен быть пропеченным, не влажным на ощупь, эластичным, без комочков и следов непромеса. Качественный хлеб при легком надавливании восстанавливает свою первоначальную форму.

Вкус и запах должны быть приятными, свойственными данному виду изделия. Упаковка должна быть целой и неповрежденной.

Срок годности и маркировка

«При выборе кондитерских изделий, таких как торты и пирожные, обращайте внимание на срок годности, поскольку они относятся к скоропортящимся продуктам», — говорит Елена Мясникова.

Это скоропортящиеся продукты, которые хранятся в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов. Срок годности зависит от состава и составляет от 6 до 72 часов.

Более длительный срок годности часто свидетельствует о применении консервантов. Дата и время изготовления, а также срок годности, должны быть указаны в маркировке.

Состав продуктов

Елена Мясникова рекомендует внимательно изучать состав продуктов. Он должен состоять из натуральных компонентов.

Большое количество консервантов, красителей и ароматизаторов должно насторожить — от такой покупки лучше отказаться.

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