С транспортом не разгуляешься, зато питание королевское: сколько денег нужно на неделю отдыха в Китае

Поездка в Далянь — крупный город на северо-востоке Китая — может оказаться вполне доступной даже при насыщенной программе.
На основе фактических расходов туристической пары из Владивостока, путешествовавшей по маршруту в июне, можно составить ориентировочный бюджет на неделю. Курс юаня к рублю на момент написания заметки 1:10,9.
Транспорт
Внутригородской транспорт в Даляне удобен и недорог. Проезд на метро, автобусах и трамваях обходится в 1–4 юаня. Сервис DiDi (аналог Uber) предлагает поездки по ценам от 11 до 47 юаней, включая трансфер до аэропорта (около 32 юаней).
Экскурсии и достопримечательности
Большинство билетов покупаются на месте. Среди популярных маршрутов — Национальный геопарк (140 юаней с трансфером), зоопарк с канатной дорогой (400 юаней) и прогулка по каналам в стилизованной «Венеции» (120 юаней). Остальные прогулки чаще всего не требуют затрат.
Питание
Средние расходы на питание зависят от выбора заведений. Обеды на фудкортах и в недорогих кафе — в пределах 50–78 юаней на двоих. Ужин в ресторане с видом на море может стоить от 200 до 340 юаней.
Примеры: ужин в немецком ресторане (338 юаней за стейк, устрицы и напитки), на крыше (202 юаня за три блюда), в «Венеции» (233 юаня).
Шопинг и сувениры
Посещение аутлетов и дискаунтеров вроде BigOff может обойтись в 2000 юаней — это обувь, одежда и мелочи для дома. Дополнительно туристы тратят 200–300 юаней в супермаркетах на еду и сувениры.
Ограничения по оплате
Стоит учитывать особенности китайских платёжных систем: в WeChat действует лимит на переводы — не более 2000 юаней в сутки. При превышении этой суммы могут возникнуть сложности с оплатой товаров и услуг через QR-код.
Итоги бюджета
Средняя сумма на двоих за неделю отдыха в Даляне составила:
- Шопинг — 3000 юаней
- Экскурсии — 640 юаней
- Питание и транспорт — 2860 юаней
- Итого: около 6500 юаней, отмечают туристы.
Такой бюджет делает Далянь интересным направлением не только по части природы и урбанистики, но и по цене — особенно для самостоятельных путешественников из России и стран СНГ.