С транспортом не разгуляешься, зато питание королевское: сколько денег нужно на неделю отдыха в Китае

Гайд для тех, кто привык считать деньги и не транжирить.

Поездка в Далянь — крупный город на северо-востоке Китая — может оказаться вполне доступной даже при насыщенной программе.

На основе фактических расходов туристической пары из Владивостока, путешествовавшей по маршруту в июне, можно составить ориентировочный бюджет на неделю. Курс юаня к рублю на момент написания заметки 1:10,9.

Транспорт

Внутригородской транспорт в Даляне удобен и недорог. Проезд на метро, автобусах и трамваях обходится в 1–4 юаня. Сервис DiDi (аналог Uber) предлагает поездки по ценам от 11 до 47 юаней, включая трансфер до аэропорта (около 32 юаней).

Экскурсии и достопримечательности

Большинство билетов покупаются на месте. Среди популярных маршрутов — Национальный геопарк (140 юаней с трансфером), зоопарк с канатной дорогой (400 юаней) и прогулка по каналам в стилизованной «Венеции» (120 юаней). Остальные прогулки чаще всего не требуют затрат.

Питание

Средние расходы на питание зависят от выбора заведений. Обеды на фудкортах и в недорогих кафе — в пределах 50–78 юаней на двоих. Ужин в ресторане с видом на море может стоить от 200 до 340 юаней.

Примеры: ужин в немецком ресторане (338 юаней за стейк, устрицы и напитки), на крыше (202 юаня за три блюда), в «Венеции» (233 юаня).

Шопинг и сувениры

Посещение аутлетов и дискаунтеров вроде BigOff может обойтись в 2000 юаней — это обувь, одежда и мелочи для дома. Дополнительно туристы тратят 200–300 юаней в супермаркетах на еду и сувениры.

Ограничения по оплате

Стоит учитывать особенности китайских платёжных систем: в WeChat действует лимит на переводы — не более 2000 юаней в сутки. При превышении этой суммы могут возникнуть сложности с оплатой товаров и услуг через QR-код.

Итоги бюджета

Средняя сумма на двоих за неделю отдыха в Даляне составила:

Шопинг — 3000 юаней

Экскурсии — 640 юаней

Питание и транспорт — 2860 юаней

Итого: около 6500 юаней, отмечают туристы.

Такой бюджет делает Далянь интересным направлением не только по части природы и урбанистики, но и по цене — особенно для самостоятельных путешественников из России и стран СНГ.