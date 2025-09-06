Городовой / Общество / Хорошим не обернется: что ни в каком случае нельзя брать из рук кассира «Пятерочки»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Хорошим не обернется: что ни в каком случае нельзя брать из рук кассира «Пятерочки»

Опубликовано: 6 сентября 2025 08:32
кассир и покупатель
Хорошим не обернется: что ни в каком случае нельзя брать из рук кассира «Пятерочки»
Фото: Городовой.ру

Не касается скептиков.

Кажется, касса в супермаркете — одно из самых безобидных мест. Взял продукты, оплатил, ушёл. Но именно здесь многие совершают мелкую, почти незаметную ошибку, которая потом оборачивается кучей неприятностей.

Речь о привычке выхватывать из рук кассира деньги, карту или продукты. В спешке это кажется безобидным жестом — быстрее, удобнее, рациональнее. Но специалисты предупреждают: лучше дождаться, пока вещи окажутся на ленте, в лотке для сдачи или на прилавке.

Дело не только в гигиене, хотя за смену через руки кассира проходят сотни покупателей. Важнее другое: человек, работающий весь день в стрессе, часто бессознательно передаёт негатив тому, с кем соприкасается. И если брать вещи из рук, этот «эмоциональный след» цепляется за вас.

Так что иногда лучше на пару секунд остановиться и дождаться, когда ваши деньги или продукты будут положены на поверхность. Мелочь, но она помогает не тащить домой чужие проблемы и раздражение.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще