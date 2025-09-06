Хорошим не обернется: что ни в каком случае нельзя брать из рук кассира «Пятерочки»

Кажется, касса в супермаркете — одно из самых безобидных мест. Взял продукты, оплатил, ушёл. Но именно здесь многие совершают мелкую, почти незаметную ошибку, которая потом оборачивается кучей неприятностей.
Речь о привычке выхватывать из рук кассира деньги, карту или продукты. В спешке это кажется безобидным жестом — быстрее, удобнее, рациональнее. Но специалисты предупреждают: лучше дождаться, пока вещи окажутся на ленте, в лотке для сдачи или на прилавке.
Дело не только в гигиене, хотя за смену через руки кассира проходят сотни покупателей. Важнее другое: человек, работающий весь день в стрессе, часто бессознательно передаёт негатив тому, с кем соприкасается. И если брать вещи из рук, этот «эмоциональный след» цепляется за вас.
Так что иногда лучше на пару секунд остановиться и дождаться, когда ваши деньги или продукты будут положены на поверхность. Мелочь, но она помогает не тащить домой чужие проблемы и раздражение.