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Хруст картофельных долек услышат даже соседи: фритюр не понадобится

Хруст картофельных долек услышат даже соседи: фритюр не понадобится
Как приготовить хрустящие картофельные дольки

Добиться идеальной текстуры поможет чудо-раствор.

Печеные картофельные дольки занимают лидерские позиции в топе самых любимых гарниров. Только не у каждой хозяйки получается приготовить их действительно хрустящими. Чтобы овощ сохранил форму и не развалился, понадобится чудодейственный раствор.

Разведите в двух литрах воды чайную ложку уксуса. Также можно добавить немного соли. Засыпьте картофель в эту смесь и проварите в течение 2–3 минут. Затем подсушите кусочки и остудите.

Далее останется лишь полить будущий гарнир ароматным маслом со специями, выложив по соседству зубчики чеснока. А щепотка сахара придаст картофелю красивый румянец, говорится на Дзен-канале «В саду у Валентинки».

Источник фото: Изображение от timolina на Freepik

Общество Кулинария Рецепты Советы
11 января 2024 11:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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