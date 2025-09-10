«Фантастический сериал для всей семьи "Сказки нашего метро"»: что вызвало гнев петербуржцев и панику в соцсетях

Жители северных районов Петербурга, в частности, Коломяжской, столкнулись с неприятным сюрпризом: станция метро, ранее значившаяся в предпроектах, исчезла из схем развития.

Горожане, рассчитывавшие на улучшение транспортной доступности, обеспокоены и требуют вернуть утраченную станцию, опасаясь, что 200 тысяч человек так и останутся без обещанного метро.

«Магистраль 31» вместо «Каменки»: загадка исчезнувшей станции

“В 2020 году комитет по развитию транспортной инфраструктуры заказал разработку предпроекта участка метро от «Шуваловского проспекта» до «Коломяжской». И в техзадании там значились уже лишь две станции: «Магистраль 31» и «Коломяжская»”, — пишет "Фонтанка".

Ситуация обострилась, когда на схеме развития метро, разработанной в 2021 году, третья станция, «Каменка», все еще присутствовала. Однако, “на исправленном через год варианте — уже нет”.

«Пусть люди успокоятся»

“Да нарисуйте вы эту станцию обратно. Пусть люди успокоятся. Строить ее все равно в обозримом будущем не будут. Ну может деньги под проект попилят”, — возмущаются жители.

Они считают, что отмена станции, даже если она не будет построена в ближайшее время, является лишь формальностью, позволяющей “освоить” бюджетные средства.

Обещания застройщиков о метро в течение 10 лет, в свою очередь, вызывают сарказм:

“«Когда люди покупали квартиры, им обещали метро в течение 10 лет», — цитата. Кто обещал? Застройщик? Ха-ха. Вот с него и спрашивайте”.

"От создателей фильма ужасов "Лазурный автобус", новейший фантастический сериал для всей семьи "Сказки нашего метро" серия "Потеряем даже станцию!".

Некоторые петербуржцы напротив недоумевают от возмущения, ссылаясь на то, что во многих районах города нет метро и его нет в планах.

"Я купил жилье в Петергофе,мне начинать требовать метро?".

"Да не нужно там метро! И в Буграх не нужно. И в Кудрово не нужно.... Народ прекрасно понакупил жилья без метро, значит, и дальше обойдется", — пишут горожане.

«Хуже Мурино по транспорту»: транспортный коллапс в Коломяжской

Жители Коломяжской сравнивают ситуацию с транспортными проблемами Мурино, считая свою ситуацию даже более плачевной.

“Коменда (Коломяжская) — это вообще рофлс какой-то, хуже Мурино по транспорту в разы, гигантский ЖК “Полис”, постоянно набитые автобусы и тралики”, — жалуются они.

Несмотря на высокую стоимость жилья, реальная транспортная доступность остается на низком уровне.