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Почему именно Амстердам? Вот каким Петр I видел свой собственный город

Опубликовано: 31 мая 2025 09:31
Петербург, дома
Почему именно Амстердам? Вот каким Петр I видел свой собственный город
Городовой ру

Петербург стал городом, который демонстрировал, как должна выглядеть столица великой страны.

В начале XVIII века Россия была совсем другой страной — отставала от Европы и жила по своим правилам. Но Петр I решил, что пора все менять.

Он хотел, чтобы у России появился современный город, который бы выглядел как европейская столица и был удобен для жизни и работы. Так в 1703 году на берегах Невы и появился Петербург.

Почему именно Амстердам?

Как передает РБК, Петр много путешествовал по Европе и очень впечатлялся голландскими городами, особенно Амстердамом. Там были красивые каналы, аккуратные домики с узкими фасадами и продуманная планировка улиц. Петр решил, что именно такой город ему и нужен — современный, удобный и красивый.

Петербург строился на непростом грунте, местность была болотистая, поэтому задача перед строителями стояла непростая.

Инженеры взяли на вооружение голландские технологии: каналы для отвода воды, крепкие фундаменты и особый стиль домов с высокими крышами и плитками.

Здания, которые рассказывают историю

Если прогуляться по Петербургу, можно увидеть, как голландские мотивы вплетены в архитектуру: Меншиковский дворец с его ломаной крышей и плиточным фасадом напоминает голландские дома, а летний дворец Петра хоть и небольшой, но очень аккуратный и с красивым садом. Кикины палаты — это вообще пример петровского барокко с голландским оттенком.

Петербург — не просто копия, а свой город

Хотя голландское влияние было сильным, Петербург не стал точной копией Амстердама. Здесь есть и французские, и итальянские, и даже шведские черты. Климат тоже внес свои коррективы — холодные зимы и частые наводнения заставляли адаптировать европейские идеи под условия России.

Так, мечта Петра о настоящей Венеции на Васильевском острове не сбылась: каналы пришлось засыпать из-за того, что вода в них застаивалась. В итоге от проекта остались только так называемые «линии» Васильевского острова.

Почему это важно?

Создание Петербурга стало символом перемен. Это был город, который показывал, что Россия может быть современной и открытой миру. Несмотря на трудности — болота, холод, тяжелый труд, город быстро рос и становился одним из самых красивых в Европе.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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