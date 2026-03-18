Идеальный месяц для отпуска в Белоруссии: дешево, тепло, тихо — для ценителей продуманного отдыха

В каком месяце лучше отдыхать в Белоруссии

Белоруссия - популярное туристическое направление. Российских путешественников привлекает близость Республики, отсутствие необходимости оформлять загранпаспорт, вкусная традиционная белорусская кухня, чистота белорусской столицы, шикарные замки, обилие достопримечательностей и многое другое. Белоруссия прекрасна для туристов в любое время года, но есть месяц, когда отдыхать здесь оказывается комфортнее всего. Расскажем, какой месяц идеально подходит для отдыха в Белоруссии.

Рассмотрим все четыре времени года и особенности отдыха в Республике Беларусь.

Лето

В летних месяцах температура воздуха поднимается до +25...+27 градусов, а водоемы прогреваются до +20...+22 градусов. Правда, июнь зачастую выдается дождливым. В Минске проводится множество фестивалей и интересных городских мероприятий. Однако цены в этот пиковый период зашкаливают, а по городу ходят нескончаемые толпы туристов, поэтому спокойного и бюджетного отдыха не получится.

Весна

Май в Белоруссии - самый красивый месяц. В это время в Минске цветут яблони, парки зеленеют, однако не исключены заморозки до +5 градусов. В среднем температура держится на уровне +12...+18 градусов. Да, не жарко, зато дешево и немноголюдно.

Осень

Сентябрь - идеальный месяц для отдыха в Белоруссии. Именно в это время цены заметно ниже летних, туристов уже почти нет, но погода при этом все еще достаточно теплая - +18...+20 градусов. Это оптимальный вариант для деловых поездок, фототуров, спокойного знакомства с городом. Именно сентябрь выбирают продуманные туристы. В октябре температура опускается до +10...+15 градусов, но погода все еще комфортна для пеших прогулок.

Зима

Зимние месяцы - это время тех, кто предпочитает бюджетный отдых. Цены минимальные, не считая новогодних праздников - в каникулы стоимость на жилье взлетает на 50%. Температура обычно не опускается ниже -10 градусов, а в среднем держится от -5 до 0 градусов. Народу в эти дни мало, в городах очень красиво. Если окажетесь в Белоруссии зимой, то обязательно прогуляйтесь по площади Независимости в Минске и полюбуйтесь иллюминацией и праздничной атмосферой, но помните, что световой день достаточно короткий - до 16.00.

