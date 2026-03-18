Пронзительно деревянный город, основанный в 1335 году: тихо, спокойно, атмосферно — для уютного отдыха

Что посмотреть в самом деревянном городе России

В последние годы туризм по старинным городам России развивается все активнее. Все чаще людей привлекают древние здания, уют, тишина и спокойствие населенных пунктов, доброжелательные жители, интересные музеи. Можно заказать тур по Золотому кольцу России, но это выйдет накладно, поэтому предлагаем отправиться в малоизвестный маленький городок в Костромской области, где не менее интересно и атмосферно.

Речь идет о городе Солигалич. Его население насчитывает не более 6 тысяч человек. Город был основан в 1335 году под называнием Соль Галичьская, а уже позже был переименован в Солигалич. Уже из названия становится понятно, что это место известно соляными промыслами. Находится городок на севере Костромской области, у самой границы Вологодчины.

Город примечателен тем, что почти полностью состоит из деревянных построек. Все дома украшены симпатичной резьбой, и их сочетание с каменными церквями создает удивительную атмосферу. Кварталы города расходятся кольцами от круглой главной площади, в самом центре которой – небольшая церковь, а возле нее – деревянные торговые ряды. Расскажем, что интересного можно посмотреть в Солигаличе в 2026 году:

Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Одна из главных архитектурных доминант Солигалича, которая играет важную роль в панорамах города, особенно со стороны реки Кострома;

Воскресенский монастырь. Образец русского узорочья XVII века;

Старые торговые ряды. Единственные деревянные торговые ряды, сохранившиеся в России;

Старое городище Усольская осада. Представляет собой остатки старинного городища в виде высоких насыпных валов и выкопанных рвов;

Церковь Преображения Господня. Четырехстолпный однокупольный центрический храм в стиле классицизма, расположенный на насыпном холме на берегу реки Костромы.

Отзывы

Интернет-пользователи, побывавшие в Солигаличе, поделились своими впечатлениями от поездки.

"Этот монастырь производит неизгладимое впечатление, несмотря на то, что находится в полнейшем запустении. Стоишь и смотришь на него завороженный. Какое это, наверное, было удивительное место, пока революция не внесла свои коррективы", - рассказывает туристка о Воскресенском монастыре.

"Я рекомендую вам побывать в этом городке. Он милый, тихий, спокойный, экологически чистый. Приезжайте сюда и соприкоснитесь с природой, с тайгой, пойдите в лес за грибами, вдохните воздух севера!", - делится эмоциями другая путешественница.

"Я очень люблю путешествовать по древним, затерянный в глуши городам, но Солигалич глухомань даже по моим меркам", - не всех туристов впечатлил Солигалич.

