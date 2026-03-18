Новая погодная аномалия: Прогноз на лето 2026 года способен удивить

Климатологи рассказали, каким будет лето.

В последние годы погода всё чаще преподносит нам сюрпризы. Сезоны сдвигаются, перестают вписываться в указанные рамки.

Вслед за аномально холодной зимой в этом году пришла ранняя весна, в некоторых регионах уже полностью сошёл снег, хотя климатические графики говорят, что такого быть ещё не должно, слишком рано для устойчивого тепла. При этом специалисты говорили о вероятно ранней весне ещё зимой, отмечает портал "РИА Новости".

На грядущее лето прогноз у метеорологов тоже уже составлен. Отмечается, что оно будет также аномальным - жаркая погода придёт раньше срока, также можно будет говорить о новых температурных рекордах.

Когда придёт жара

Синоптики отмечают, что в этом году устойчивая летняя погода в ряд областей России придёт уже в мае. Столбики термометров будут показывать выше нормы, что само по себе уже является аномалией. В мае погода обычно переменчива, за теплом следуют похолодания, а устойчивая жара устанавливается чаще всего только во второй половине июня.

Температура летом 2026 года

Судя по информации синоптиков, грядущее лето можно будет назвать достаточно жарким. Столбики термометров будут нередко показывать температуру на несколько градусов выше нормы. В июне ожидается много солнечных дней, средняя дневная температура - 23 градуса.

Июль обещает быть умеренно дождливым, но достаточно жарким, температура нередко будет подниматься до 25-27 градусов, дожди будут короткими, но мощными.

Август также будет весьма тёплым, но в конце месяца температура может опуститься уже до 16 градусов тепла, повеет осенней прохладой.

