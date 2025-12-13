Именины стали событием: почему Екатерина II лишь однажды закатила праздник в Царском Селе

Царское Село было для Екатерины II местом личного, почти частного отдыха — летней резиденцией, куда она уезжала без лишнего шума и откуда возвращалась в столицу неожиданно. Именно поэтому торжественное празднование её именин здесь в 1763 году стало уникальным событием, нарушившим привычный уклад.
Церемония как акт утверждения власти
Праздник 24 ноября 1763 года, подробно описанный в камер-фурьерском журнале, был тщательно выстроенным ритуалом. Всё начиналось с официального поздравления в парадных покоях, где императрица, облачённая в орден Святой Екатерины, демонстрировала милость, допуская приближённых к руке.
Праздник не для всех
Далее следовала литургия в дворцовой церкви, сопровождаемая 101 пушечным залпом, — символом мощи государства. За внешним великолепием — парадным обедом на 35 персон и тостами под артиллерийские салюты — скрывалась более камерная, приватная часть дня.
Вечером императрица переместилась в Янтарную комнату, где в кругу близких дам и кавалеров играла в карты под музыку придворных скрипачей. Ужин прошёл в ещё более узком кругу — всего 28 человек.
Символический жест в начале царствования
Это единственное празднование именин в любимой резиденции случилось на второй год правления Екатерины. Впоследствии Екатерина вернулась к своей привычке проводить в Царском Селе время более неформально, без таких громких официальных событий. Но тот единственный день навсегда остался в истории резиденции как пример того, как частная жизнь монарха на мгновение становится частью большого государственного церемониала.