Именины стали событием: почему Екатерина II лишь однажды закатила праздник в Царском Селе

Опубликовано: 13 декабря 2025 19:00
Екатерина II в Царском селе
Именины стали событием: почему Екатерина II лишь однажды закатила праздник в Царском Селе
Фото: Городовой.ру

После не возвращалась с шумной компанией.

Царское Село было для Екатерины II местом личного, почти частного отдыха — летней резиденцией, куда она уезжала без лишнего шума и откуда возвращалась в столицу неожиданно. Именно поэтому торжественное празднование её именин здесь в 1763 году стало уникальным событием, нарушившим привычный уклад.

Церемония как акт утверждения власти

Праздник 24 ноября 1763 года, подробно описанный в камер-фурьерском журнале, был тщательно выстроенным ритуалом. Всё начиналось с официального поздравления в парадных покоях, где императрица, облачённая в орден Святой Екатерины, демонстрировала милость, допуская приближённых к руке.

Праздник не для всех

Далее следовала литургия в дворцовой церкви, сопровождаемая 101 пушечным залпом, — символом мощи государства. За внешним великолепием — парадным обедом на 35 персон и тостами под артиллерийские салюты — скрывалась более камерная, приватная часть дня.

Вечером императрица переместилась в Янтарную комнату, где в кругу близких дам и кавалеров играла в карты под музыку придворных скрипачей. Ужин прошёл в ещё более узком кругу — всего 28 человек.

Символический жест в начале царствования

Это единственное празднование именин в любимой резиденции случилось на второй год правления Екатерины. Впоследствии Екатерина вернулась к своей привычке проводить в Царском Селе время более неформально, без таких громких официальных событий. Но тот единственный день навсегда остался в истории резиденции как пример того, как частная жизнь монарха на мгновение становится частью большого государственного церемониала.

Игорь Мустафин
