Императорская мастерская за 80 млн: роскошь Липгарта на аукционе

Просторное жилье площадью более 150 квадратных метров расположено на шестом этаже дома на Каменноостровском проспекте.

18 апреля уникальную четырехэтажную квартиру-мастерскую, принадлежавшую в начале XX века художнику Николая II Эрнесту Липгарту, выставят на аукцион.

Это просторное пространство площадью свыше 150 кв. м находится на шестом этаже здания на Каменноостровском проспекте с огромным окном, выходящим на Австрийскую площадь.

Начальная цена лота — 80 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

Описание мастерской

Мастерская Липгарта поражала изысканностью и роскошью: в ней имелся грандиозный зал с колоннами для творчества под бельведером, овальный кабинет и уединенная башня с круглыми окнами — настоящая архитектурная жемчужина площади.

Сегодня квартира включает гостиную более 80 кв. м и три универсальных помещения на разных уровнях. До революции весь модерновый дом на проспекте принадлежал Липгарту и был возведен по его проекту, где размещались и жилая квартира, и студия художника.

Наследие Липгарта

В Российской империи Эрнест Липгарт прославился как декоратор и портретист: в Петербурге он создал множество портретов, включая члены императорской семьи и Николая II, а также росписи дворцов, церквей и театров.

Его работы до сих пор видны в Мраморном дворце, Юсуповском театре и Эрмитажном театре, где он оформил занавес. После революции художник стал хранителем Эрмитажа.

Работы Соколова

Позже в этой знаменитой квартире-мастерской творил другой известный художник — Владимир Соколов. Его дебютная выставка с 200 картинами планировалась в Белостоке 22 июня 1941 года, но зал разрушили бомбардировки в первый день войны.

Соколов ушел добровольцем на фронт и посвятил дальнейшее искусство темам мира и гуманизма.