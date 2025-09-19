Городовой / Общество / Индексировать или подавлять: власти обдумывают новый способ решение проблемы с низкими пенсиями
Индексировать или подавлять: власти обдумывают новый способ решение проблемы с низкими пенсиями

Опубликовано: 19 сентября 2025 19:02
Путин и пенсии
Индексировать или подавлять: власти обдумывают новый способ решение проблемы с низкими пенсиями
globallookpress/Kremlin Pool

Владимир Путин рассмотрел предложение о ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий, но высказался за более действенный метод борьбы с ростом цен.

На встрече главы государства с лидерами думских фракций депутат Сергей Миронов поднял вопрос о частом пересмотре пенсионных выплат, так как “их быстро съедает инфляция”.

Он предложил рассмотреть возможность ежеквартальной индексации. В ответ Владимир Путин отметил:

“Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать”.

«Подавление инфляции» как главный способ

Как пишут "Известия", Путин предложил альтернативный подход к решению проблемы.

“Но есть другой способ — подавление инфляции”, — подчеркнул он.

Глава государства выразил мнение, что первостепенной задачей является стабилизация цен, а не постоянная корректировка выплат.

Ксения Пронина
Общество
