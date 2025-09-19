Индексировать или подавлять: власти обдумывают новый способ решение проблемы с низкими пенсиями

На встрече главы государства с лидерами думских фракций депутат Сергей Миронов поднял вопрос о частом пересмотре пенсионных выплат, так как “их быстро съедает инфляция”.
Он предложил рассмотреть возможность ежеквартальной индексации. В ответ Владимир Путин отметил:
“Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать”.
«Подавление инфляции» как главный способ
Как пишут "Известия", Путин предложил альтернативный подход к решению проблемы.
“Но есть другой способ — подавление инфляции”, — подчеркнул он.
Глава государства выразил мнение, что первостепенной задачей является стабилизация цен, а не постоянная корректировка выплат.