Мечта гнущихся айфонов: чем удивит Apple на сентябрьской премьере в 2026 году

Фирма Apple может впервые анонсировать телефон с гибким дисплеем в сентябре этого года.
В материале уточняется, что выпуск экранов для новой модели начнёт Samsung Display, которая, по данным издания, будет единственным производителем данного компонента.
Старт изготовления дисплеев запланирован на май, сообщает 78.ru со ссылкой на газету «Чунан ильбо».
На запросы по поводу этих сообщений представители обеих компаний решили не отвечать. Официальных комментариев на этот счёт от Apple и Samsung Display не поступало. Подробности о технических характеристиках смартфона пока неизвестны.
