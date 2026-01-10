Городовой / Город / Мечта гнущихся айфонов: чем удивит Apple на сентябрьской премьере в 2026 году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербуржцы с инвалидностью нашли работу благодаря неожиданному повороту года Город
Горы мусора: почему Московский проспект в Санкт-Петербурге превращается в свалку Город
Юный любитель острых ощущений трагически погиб под колесами электрички в Ленобласти Город
Ай, болит: в этом доме под Петербургом уже сто лет лечат детей - именно о ней писал Чуковский Город
Стройка на Октябрьской набережной: что появится у воды в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Мечта гнущихся айфонов: чем удивит Apple на сентябрьской премьере в 2026 году

Опубликовано: 10 января 2026 14:14
 Проверено редакцией
Мечта гнущихся айфонов: чем удивит Apple на сентябрьской премьере в 2026 году
Мечта гнущихся айфонов: чем удивит Apple на сентябрьской премьере в 2026 году
Городовой ру

В мае, по сообщениям, компания Samsung Display начнет выпуск дисплеев для смартфонов Apple с новым форм-фактором.

Фирма Apple может впервые анонсировать телефон с гибким дисплеем в сентябре этого года.

В материале уточняется, что выпуск экранов для новой модели начнёт Samsung Display, которая, по данным издания, будет единственным производителем данного компонента.

Старт изготовления дисплеев запланирован на май, сообщает 78.ru со ссылкой на газету «Чунан ильбо».

На запросы по поводу этих сообщений представители обеих компаний решили не отвечать. Официальных комментариев на этот счёт от Apple и Samsung Display не поступало. Подробности о технических характеристиках смартфона пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в Госдуме высказали обеспокоенность ростом числа случаев хищения персональных данных через игровые приложения на устройствах производства Apple.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью