Снег — это новый тренер: сколько калорий сгорает под лопатой у россиян

Уборка снега может стать полноценной альтернативой занятиям в спортзале по пользе для физической формы.

В снежные зимние месяцы расчистка придомовой территории становится для владельцев дач и загородных домов не только необходимостью, но и возможностью укрепить здоровье.

Тренер Акулина Бахтурина отмечает, что подобная работа на свежем воздухе обеспечивает серьёзную физическую нагрузку, сравнимую с занятиями в спортивном зале, сообщает «Газета.Ru».

Уборка снега может заменить тренировки средней интенсивности и помочь потратить значительное количество калорий.

По мнению специалиста, процесс уборки включает разные виды движений: приседания, наклоны, силовые усилия и работу на выносливость, а также адаптацию организма к холоду.

Энергозатраты за час интенсивной работы на участке нередко достигают 300–550 килокалорий — это сопоставимо с бегом трусцой или функциональным тренингом. Все зависит от темпа, массы тела и масштаба очищаемой территории.

В уборке задействованы основные мышечные группы: ноги и ягодицы ответственны за опору, мышцы спины и живота поддерживают корпус, а плечи и руки участвуют в работе с лопатой. Однако при неправильной организации работы возрастает риск травм, особенно в области поясницы. Среди наиболее частых неприятностей — растяжения, боли в спине и проблемы с давлением.

"Однако важно помнить, что тренировочный процесс должен быть разнообразным для гармоничного развития всех физических качеств. Поэтому полностью отказываться от занятий в зале или по онлайн-программам в пользу работы во дворе не стоит. Но в качестве периодической, высокой интенсивности и функциональной замены — это вполне подходящий вариант", — сказала Бахтурина.

Для того чтобы избежать неприятных последствий, Бахтурина советует придерживаться простых правил безопасности. Перед уборкой стоит провести короткую разминку для подготовки суставов и мышц, а снег поднимать за счет сгибания ног вместо наклонов с круглой спиной.

Резких разворотов с тяжёлой лопатой лучше избегать, а всю работу разбивать на подходы по 5–10 минут, делая небольшие перерывы.

Одежду рекомендуется выбирать многослойную, чтобы сохранять тепло и не перегреваться. После окончания работы полезно выполнить лёгкую растяжку для спины и плечевого пояса.

Такие профилактические меры помогут сделать очистку двора не только эффективной, но и безопасной для организма.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».