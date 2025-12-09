Инструмент просвещённого патриотизма: зачем Елизавете Петровне понадобился университет в Москве, а не в Петербурге

Основание Московского университета в 1755 году по инициативе Михаила Ломоносова и при поддержке фаворита Елизаветы Петровны Ивана Шувалова стало не альтернативой, а дополнением к петербургской научной системе.
Если Петербургская академия наук ориентировалась на фундаментальные исследования и подготовку элитных специалистов, то университет в старой столице создавался для массового дворянского образования. Его основатели видели в нём инструмент формирования нового поколения российской элиты, воспитанной в духе просвещённого патриотизма.
Однако и здесь петербургское влияние было решающим.
Проект университета разрабатывался при активном участии петербургских академиков, его первый устав был скопирован с европейских образцов, известных именно в северной столице.
Многие первые профессора (как, например, историк Миллер) были переведены из Петербурга.
Более того, сам Ломоносов, отстаивая идею университета в Москве, опирался на свой авторитет, заработанный в стенах Петербургской академии.
Университет стал своего рода филиалом петербургского просвещения в сердце традиционной России, мостом между новой научной культурой и старой дворянской средой. При этом он никогда не составил конкуренции Академии наук, оставаясь в первую очередь учебным заведением, в то время как Петербург сохранил роль главной исследовательской лаборатории империи.