Городовой / Учеба / Инженерные проблемы Петербурга: как строили город на болотах — сваи, каналы и «каменный налог»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов Город
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву Город
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта Город
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов Город
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Инженерные проблемы Петербурга: как строили город на болотах — сваи, каналы и «каменный налог»

Опубликовано: 2 декабря 2025 15:28
Инженерные проблемы Петербурга: как строили город на болотах — сваи, каналы и «каменный налог»
Инженерные проблемы Петербурга: как строили город на болотах — сваи, каналы и «каменный налог»
Городовой ру

Сваи, каналы и булыжник: три кита, на которых стоит Петербург.

Строительство Петербурга стало масштабным экспериментом по освоению заболоченной дельты.

Инженеры применяли комплексный подход:

  • Укрепление берегов сваями
  • Создание дренажных канав
  • Подсыпка территории.

Для осушения болот прокладывались каналы — Лебяжий, Красный, Зимняя канавка, которые одновременно служили транспортными артериями.

Особое внимание уделялось фундаментам. Здания ставили на свайные основания, причём технология их забивки постоянно совершенствовалась.

Мощение улиц булыжником, доставляемым в качестве «камённого налога», решало проблему грязи.

Эти инженерные решения, хотя и были дорогостоящими, позволили создать устойчивую городскую среду в крайне неблагоприятных природных условиях.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью