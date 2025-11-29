Инженерные системы и потолки: за чей счет живут петербургские квартиры

Что управляющая компания обязана ремонтировать за свой счет?

2025 год ознаменовался для Петербурга резким ростом выявленных нарушений при ремонтах и перепланировках жилых помещений. Государственная жилищная инспекция бьет тревогу, призывая жителей проявлять бдительность.

Несогласованные изменения могут повлечь за собой не только административные взыскания, но и куда более серьезные — вплоть до уголовной ответственности.

«Разрушения и суды»: как избежать ловушек перепланировки

По статистике, собранной с января по сентябрь, специалисты районных администраций проверили более двух тысяч объектов. Результат неутешителен: почти половина помещений оказалась с незаконными изменениями.

Несмотря на то, что большинство собственников соглашается устранить нарушения, значительная часть игнорирует предписания, что неизбежно ведет к судебным разбирательствам.

Особую тревогу вызывают случаи, когда самовольные работы приводят к обрушениям — так, в домах на Невском проспекте и улице Гороховой несогласованные ремонты стали причиной разрушения перекрытий.

Эти инциденты ярко демонстрируют опасность необдуманных изменений в конструкциях зданий.

Местные власти замечают, что жители не должны оставаться безучастными, замечая подозрительные работы у соседей.

«Ответственность за такие действия лежит на собственнике», — заявляют представители власти, отмечая, что при серьезных нарушениях возможна не только административная, но и уголовная ответственность.

Если жильцы замечают работы, которые могут повредить общедомовое имущество, рекомендуется незамедлительно обращаться в управляющую компанию. При ее бездействии следующим шагом становится обращение в районную администрацию.

Пока штрафы за подобные нарушения относительно невелики, но городские власти уже работают над их увеличением.

Особую опасность представляют случаи переноса «мокрых зон» в недопустимые места. Например, размещение ванной или туалета над жилыми комнатами соседей снизу в старых домах может привести к необратимым последствиям.

Иногда покупатели квартир не догадываются о существующих нарушениях, приобретая жилье с уже проведенными незаконными перепланировками.

Для предотвращения проблем юристы рекомендуют заранее заказывать выписку и сверять ее с фактическим состоянием квартиры.

Хотя управляющие организации часто напоминают собственникам о необходимости содержать свое имущество, суды периодически возвращают их к реальности, напоминая, что далеко не все ремонтные работы ложатся на плечи жильцов.

В частности, собственники квартир не должны за свой счет:

Ремонтировать и менять инженерные системы, расположенные в квартире (стояки и ответвления). Все эти элементы, включая первые отключающие устройства, относятся к общедомовому имуществу. Аварийные ситуации должны устраняться незамедлительно, независимо от наличия решения общего собрания собственников.

Нести расходы на ремонт потолка или пола, если затронуто общедомовое имущество. В домах с деревянными перекрытиями штукатурный слой потолка признается частью плиты-перекрытия, и его восстановление — обязанность управляющей организации. Аналогично, замена лаг и связанные с ними работы также являются ответственностью УК.

Возмещать стоимость ремонта квартиры после затопления, если авария произошла по вине управляющей организации. Такое положение презюмируется, если причиной затопления стала неисправность общедомового имущества — например, прорыв батареи или полотенцесушителя без отключающих устройств, неисправность вентиля на водопроводной трубе и т.п.

Заменять почтовые ящики в подъезде. Поскольку почтовые ящики также относятся к общедомовому имуществу, их замена — обязанность управляющей организации.

Таким образом, границы ответственности между собственником и управляющей организацией четко очерчены законодательством, и знание этих правил поможет жителям Петербурга избежать непредвиденных расходов и судебных разбирательств.