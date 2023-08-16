Ипотека станет недоступной: вот на сколько вырастут ставки по жилищным кредитам

Прогнозы экспертов сбылись: ключевая ставка в России стала двухзначной. Центробанк на внеплановом совещании поднял ее сразу на 3,5 процентных пункта — с 8,5% до 12%.

Такое значительное повышение неминуемо отразится на жизни всех жителей страны, отметил экономист Василий Колташов. Тем, кто хотел обзавестись собственным жильем, но не накопил на это достаточное количество денег, скорее всего, придется отложить мечту в долгий ящик. Ипотека будет намного дороже. Ставки на вторичном рынке могут вырасти до 14–14,5%.

Для многих станут недоступны и потребительские кредиты. Но это, считает эксперт, даже хорошо.