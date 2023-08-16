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Ипотека станет недоступной: вот на сколько вырастут ставки по жилищным кредитам

16 августа 2023 15:45
Ипотека станет недоступной: вот на сколько вырастут ставки по жилищным кредитам
Ипотека станет недоступной: вот на сколько вырастут ставки по жилищным кредитам
Фотобанк - legion-media.ru

Многим людям теперь о собственной квартире остается только мечтать.

Прогнозы экспертов сбылись: ключевая ставка в России стала двухзначной. Центробанк на внеплановом совещании поднял ее сразу на 3,5 процентных пункта — с 8,5% до 12%.

Такое значительное повышение неминуемо отразится на жизни всех жителей страны, отметил экономист Василий Колташов. Тем, кто хотел обзавестись собственным жильем, но не накопил на это достаточное количество денег, скорее всего, придется отложить мечту в долгий ящик. Ипотека будет намного дороже. Ставки на вторичном рынке могут вырасти до 14–14,5%.

Для многих станут недоступны и потребительские кредиты. Но это, считает эксперт, даже хорошо.

«Ставки вырастут до запретительного уровня, и люди перестанут брать кредиты. Зачем их брать? Ваши потребительские расходы на продукты питания и необходимую одежду растут. В результате вы начинаете экономить.

Я надеюсь, что люди поймут, что им нужно избегать кредитов, потому что в такой ситуации это рациональное поведение. В принципе одна из хороших целей повышения ставки — "остудить" кредитный энтузиазм людей.

Потому что не надо столько брать займов. Нужно быть более осторожным в потреблении. Просто по-другому воспринимать рынок, не с точки зрения: "Хочу побольше и беру любые кредиты". После это обычно наступает крах», — отметил Василий Колташов в беседе с порталом «Городовой».

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Автор:
Мария Ермак Сергей Галин
Общество ЭксклюзивКредитыНедвижимость
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