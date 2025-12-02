Исаакиевский собор без лесов: во сколько обошлась реставрация главного символа города Петербурга

В Санкт-Петербурге завершены реставрационные работы, в ходе которых с балюстрад Исаакиевского собора сняли строительные леса. Теперь жители города и туристы могут вновь видеть храм во всей красе без каких-либо ограждений.
Это стало возможно после продолжительных работ, стартовавших в 2023 году, сообщил Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.
Обновление затронуло не только внешний вид — мастера восстановили кирпичную кладку, укрепили металлические элементы, привели в порядок рельефы и декоративные детали. В дополнение к этому специалисты наладили новую систему вентиляции купола.
Все преобразования были выполнены для сохранения исторического облика знаменитого памятника. На реставрацию было выделено 60 миллионов рублей.
