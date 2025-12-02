Городовой / Город / Исаакиевский собор без лесов: во сколько обошлась реставрация главного символа города Петербурга
Исаакиевский собор без лесов: во сколько обошлась реставрация главного символа города Петербурга

Опубликовано: 2 декабря 2025 22:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге завершены работы по реставрации Исаакиевского собора.

В Санкт-Петербурге завершены реставрационные работы, в ходе которых с балюстрад Исаакиевского собора сняли строительные леса. Теперь жители города и туристы могут вновь видеть храм во всей красе без каких-либо ограждений.

Это стало возможно после продолжительных работ, стартовавших в 2023 году, сообщил Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Обновление затронуло не только внешний вид — мастера восстановили кирпичную кладку, укрепили металлические элементы, привели в порядок рельефы и декоративные детали. В дополнение к этому специалисты наладили новую систему вентиляции купола.

Все преобразования были выполнены для сохранения исторического облика знаменитого памятника. На реставрацию было выделено 60 миллионов рублей.

Ранее «Городовой» рассказывал про самые жуткие памятники Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
