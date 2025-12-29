Исконно русский цвет глаз: если у вас не такой, то среди ваших предков точно есть монголы

Забудьте про стереотипные голубые очи и томный карий взгляд. Самый «исконный» цвет глаз у русских — куда более неожиданный и сегодня стремительно исчезающий. Если верить летописям и описаниям, древние славяне были в большинстве своем сероглазыми.
«Строптивый нрав, светлые волосы и серые глаза», — так, согласно порталу Wday, выглядел типичный портрет. Этот холодный, стальной оттенок доминировал вплоть до масштабных исторических миграций и вторжений.
Демография сделала свое дело. Монголо-татарское иго, по мнению исследователей, стало мощным «поставщиком» генов кареглазости.
А позже, после войн 1812 года и Великой Отечественной, в генофонд активно влились гены, отвечающие за голубые и зеленые оттенки. К советскому времени доля носителей серых глаз сократилась уже до 20%. Сегодня этот «первозданный» оттенок — скорее редкость, чем правило, спрятанная в глубине веков и национального ДНК.