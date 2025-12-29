Городовой / Полезное / Исконно русский цвет глаз: если у вас не такой, то среди ваших предков точно есть монголы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Читая город по вертикали: как в центре Петербурга наслоились три эпохи — от ампира к модерну Учеба
Новогодняя интрига: чего ждать петербуржцам в полночь – снега или тепла Город
Петербургский ритм: как часы на вокзале и витрины Елисеева завели новый режим дня горожан Учеба
Двуликий Петербург: что скрывали роскошные фасады доходных домов Учеба
От имперского веера к стальной паутине: как мосты и вокзалы перекроили карту Петербурга во второй половине XIX века Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Исконно русский цвет глаз: если у вас не такой, то среди ваших предков точно есть монголы

Опубликовано: 29 декабря 2025 08:09
Ходченкова
Исконно русский цвет глаз: если у вас не такой, то среди ваших предков точно есть монголы
Кадр из сериала «Годунов»

Только избранные обладают им.

Забудьте про стереотипные голубые очи и томный карий взгляд. Самый «исконный» цвет глаз у русских — куда более неожиданный и сегодня стремительно исчезающий. Если верить летописям и описаниям, древние славяне были в большинстве своем сероглазыми.

«Строптивый нрав, светлые волосы и серые глаза», — так, согласно порталу Wday, выглядел типичный портрет. Этот холодный, стальной оттенок доминировал вплоть до масштабных исторических миграций и вторжений.

Демография сделала свое дело. Монголо-татарское иго, по мнению исследователей, стало мощным «поставщиком» генов кареглазости.

А позже, после войн 1812 года и Великой Отечественной, в генофонд активно влились гены, отвечающие за голубые и зеленые оттенки. К советскому времени доля носителей серых глаз сократилась уже до 20%. Сегодня этот «первозданный» оттенок — скорее редкость, чем правило, спрятанная в глубине веков и национального ДНК.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью